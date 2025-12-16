疫情高峰估落在春節前後！流感再增10重症、2死 疾管署增購15萬劑疫苗配送中

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（16）日表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，且上週累計8.5萬人就診，並新增10例重症、2例死亡個案，預估本次流感疫情高峰會落在春節前後。

疾管署說明，目前主要流行型H3N2，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。（圖／疾管署）

疾管署指出，截至今年12月15日，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3萬人次。另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週完成配送。

疾管署提醒，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種；針對尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

全球疫情部分，疾管署說明，目前主要流行型H3N2，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家如泰國、越南等自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多。

