疫期詐騙失業救濟金達74萬 洛縣24員工被控罪

在洛杉磯縣，共有24名政府人員被控於新冠疫情期間詐騙失業救濟金，涉款高達74萬1518美元。他們據稱是在縣政府全職工作期間，遞交虛假的收入證明，以持續領取失業救濟金。

洛杉磯縣地方檢察長辦公室表示，該24名洛杉磯縣政府僱員涉嫌在2020年至2023年期間，向加州就業發展部（EDD）提交虛假的失業保險申索。

官員表示，這些員工謊稱自己失業及零收入，但實際上仍在縣政府工作，每月賺取收入至少3000美元，並不符合領取失業救濟金的資格。這些員工提交了40多份虛假收入證明，觸犯偽證罪。

今次的起訴行動進行了兩次，10月中前拘控了13人，其後再有11人落網。他們主要被控盜竊重罪和另一較輕罪行。其中一人在此等控罪之上，再加控盜竊銀行卡帳戶資料的重罪，以及一項加重白領罪行量刑的指控，將面臨最高七年的州立監獄刑期。此人為59歲的麥金尼（Georgette McKinney），被控前在兒童支援服務部門工作，主管兒童支援專員。

案情指出，麥金尼於2020年7月24日至2021年9月21日期間，利用自己的身份竊取了5萬5650美元的失業救濟金，又使用28個虛假身份，盜取7萬6740美元。她於11月6日出庭受審時，否認所有控罪，初步聽證會將於12月8日進行。

政府的損失還有更廣泛的估算。審計長辦公室估計，疫情期間的失業保險欺詐，已令洛杉磯縣損失超過300萬美元，其中170萬美元為政府員工所為，餘下的是犯罪分子冒用政府員工身份導致。地方檢察長辦公室將向每名被告追討賠償。

政府鼓勵公眾舉報任何已知或疑似涉及洛杉磯縣的詐欺、浪費或濫用行為，舉報者透過網站：fraud.lacounty.gov或致電(800) 544-6861報案。

