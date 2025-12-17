疫苗十大新聞出爐 大S流感逝世登榜首

台灣疫苗推動協會今日公布「2025疫苗十大新聞」。（李念庭攝）

台灣疫苗推動協會今日公布「2025疫苗十大新聞」，由「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」登上榜首。專家強調，流感不同於感冒，接種疫苗可提供4至7成保護力，且有效降低重症風險，呼籲民眾接種疫苗，尤其出現喘、呼吸困難等警示症狀，應儘速就醫。

今年疫苗十大新聞議題涵蓋流感、腸病毒、RSV、HPV、肺炎鏈球菌等。疾管署副署長林明誠指出，疫苗一向被視為具高度成本效益的公衛工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力。

今年初藝人大S因流感病逝，震驚社會，進而引發流感疫苗搶打潮。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎強調，流感並非感冒，感染後擴散至下呼吸道，可能併發氣管炎、肺炎等。目前公費對象為50歲以上，但50歲以下不代表沒有危險。

李秉穎指出，25歲以上流感死亡人數，甚至比兒童多，成人若出現細菌性肺炎，可能造成重症和死亡。接種流感疫苗可「顧肺、顧心、顧腦」，不只預防肺炎，也可預防心肌梗塞、中風、失智。研究顯示，接種流感疫苗可減少慢性阻塞性肺病長者發生冠狀動脈疾病機率、降低缺血性中風及失智發生率。

李秉穎說，疫苗並非100％有效果，流感疫苗保護效果約40～70％，年輕人稍微高一點、長者較低，雖然接種疫苗仍有可能感染，但重症機率大幅下降。近期流行的H3N2變種K分支，與目前疫苗不太吻合，保護效果約降至20％，但透過打疫苗、個人衛生習慣、保持良好作息等，建立免疫力，就不容易重症。

十大新聞中也包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2～18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」等兒童疫苗議題。李秉穎提醒，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間，應儘早規劃相關預防策略。

另外，HPV疫苗政策也成為焦點。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，我國今年9月起擴大國中男生公費接種兩劑HPV疫苗，領先日韓，成為東亞首例。HPV病毒除了造成子宮頸癌，也與口咽癌、男性陰莖癌等癌症相關。

值得注意的是，以美國為例，HPV相關癌症發生率在2010年左右就出現黃金交叉。陳志榮說，美國子宮頸癌發生率持續下降，今年僅1萬多人，但口咽癌高達近6萬人，發生率、死亡率都上升，口咽癌不只與喝酒、嚼檳榔、吸菸相關，HPV病毒也是致病因素之一。

陳志榮強調，男性接種HPV疫苗有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。這項政策與世界衛生組織推動「2030年消除子宮頸癌」目標一致。

其餘疫苗新聞，也包括呼吸細胞融合病毒RSV疫苗接種、次世代肺炎鏈球菌疫苗上市等。李秉穎呼籲，長者一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，較容易發展為重症甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病及慢性肺病者，疫苗是阻止慢性病惡化、維持功能的關鍵防線。

