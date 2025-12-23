疫苗即將用罄 宜縣府12/24設快打站

左流右新，健康安心。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣今年度一一四年度獲中央分配公費流感疫苗共計十三萬四○七○劑，十月一日開始施打至十二月十四日僅剩一千餘劑。由於今年度流感疫苗接種情形踴躍，疾病管制署十二月十五日再增配宜蘭縣四九○○劑公費流感疫苗，這批疫苗用罄後，流感季將不再提供公費流感疫苗。衛生局訂於十二月廿四日星期三下午二時至四時在縣政府一樓縣民大廳開設「左流右新」疫苗快打站，代理縣長林茂盛特別呼籲五十歲以上符合接種對象的民眾，請把握機會，儘速完成疫苗接種，守護健康刻不容緩。

目前宜蘭縣各合約院所均持續提供服務至疫苗用罄為止，可至宜蘭縣政府衛生局網站(流感疫苗：https://reurl.cc/EbQdKa 及COVID-19疫苗：https://reurl.cc/6bqzyk)查詢。請符合接種資格的民眾，及早前往宜蘭縣流感及COVID-19疫苗合約院所完成接種，才能有效降低感染的風險!若有相關疑問，可撥打一九二二傳染病諮詢專線或衛生局○三-九三五七○一一防疫專線洽詢。

衛生局長徐迺維表示，六十五歲以上長者目前也有公費肺炎鏈球菌疫苗可以施打，流感疫苗可同時與新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗同時接種，原則上不衝突，但因個人體質不同，若過去對某類疫苗反應劇烈，則可以考慮分開施打，避免一次承受多重不適。另需注意的是，接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，也就是疫苗接種後一般約二週後才開始產生保護力。因此，即使完成疫苗接種後，仍應落實勤洗手；出入人潮眾多、擁擠或空氣不流通的場所，建議佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

代理縣長林茂盛再次提醒鄉親朋友，近期天氣多變，早晚出門務必注意保暖，連假出遊前，儘早接種疫苗，才能早日提升保護力，後續仍要落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，當有呼吸道症狀時，應佩戴口罩；尤其是自身或親友為六十五歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等呼吸道感染高危險群，應特別留意健康狀況，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。