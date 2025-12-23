疫苗將用罄 宜縣府24日設置疫苗快打站

宜蘭縣今年度分配公費流感疫苗將用罄，衛生局將於二十四日下午二時至四時在縣府一樓縣民大廳開設「左流右新」疫苗快打站，快揪親友一起來。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣今年度獲中央分配公費流感疫苗共計十三萬四千０七十劑，十月一日開始施打至十二月十四日僅剩一千餘劑。由於今年度流感疫苗接種情形踴躍，疾病管制署十二月十五日再增配宜蘭縣四千九百劑公費流感疫苗，這批疫苗用罄後，本流感季將不再提供公費流感疫苗。衛生局訂於十二月二十四日下午二時至四時在縣府一樓縣民大廳開設「左流右新」疫苗快打站，代理縣長林茂盛呼籲五十歲以上符合接種對象的民眾，請把握機會，儘速完成疫苗接種，守護健康刻不容緩。

衛生局長徐迺維表示，六十五歲以上長者目前也有公費肺炎鏈球菌疫苗可以施打，流感疫苗可同時與新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗同時接種，原則上不衝突，但因個人體質不同，若過去對某類疫苗反應劇烈，則可以考慮分開施打，避免一次承受多重不適。

林茂盛再次提醒鄉親朋友，近期天氣多變，早晚出門務必注意保暖，連假出遊前，儘早接種疫苗，才能早日提升保護力，後續仍要落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，當有呼吸道症狀時，應佩戴口罩。