疫苗技術新突破！癌症預防新里程 可望在癌症形成前提早阻斷





【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】根據世界衛生組織統計，全球每年約有1000萬人死於癌症，占所有死亡人數的1/6。然而，牛津大學與製藥巨頭葛蘭素史克在2025年1月攜手啟動劃時代的「GSK-牛津癌症免疫預防計畫」，投入5000萬英鎊專注研發癌症預防疫苗。這項計畫由牛津大學實驗腫瘤學教授莎拉．布拉格登領導，聚焦於癌前細胞階段進行免疫干預，希望在癌症形成前就將其阻斷，為人類防癌戰役開啟新篇章。



癌症並非突然出現 是正常細胞經過數十年緩慢累積變異的結果



科學證據顯示，多數癌症從正常細胞轉變為癌前細胞，再發展成真正癌症，往往需要10到20年甚至更長時間。布拉格登教授指出，癌症並非突然出現，而是正常細胞經過數十年緩慢累積變異的結果，這段漫長的發展過程為預防性介入提供了寶貴的時間窗口。研究團隊利用牛津大學在癌前生物學研究的專業優勢，特別是在「新抗原」（腫瘤特異性蛋白）定序技術上的領先地位，開發能夠訓練免疫系統識別並消滅異常細胞的疫苗。

根據世界衛生組織數據，約有30%至50%的癌症個案是可預防的，而預防是控制癌症最具成本效益的長期策略。目前已知菸草使用、過重與肥胖、飲酒、缺乏運動、不健康飲食等可改變的風險因子，與約40%的癌症發生有關。新型癌症預防疫苗的核心概念是在癌前細胞尚未發展成真正癌症之前，就透過疫苗主動攻擊這些潛在威脅，為癌症預防策略增添全新武器。



牛津大學已開發全球首款肺癌預防疫苗 預計今夏展開第一期人體臨床試驗



過去癌症預防的最大挑戰在於無法及早偵測癌前細胞變化，但隨著近年來測序技術與疫苗平台的重大進展，特別是新冠疫苗研發期間累積的技術經驗，科學家現在能夠辨識過去難以察覺的細胞異常特徵。



牛津大學已開發出全球首款肺癌預防疫苗「LungVax」，採用類似牛津－阿斯利康新冠疫苗的技術，預計於2026年夏季展開第一期人體臨床試驗。這項由英國癌症研究中心提供206萬英鎊資金支持的試驗將為期4年，針對肺癌高風險族群進行研究。



嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科李思錦醫師指出肺癌目前是全球癌症死亡的首要原因，若能在第一期就發現並治療，存活率可高達6至8成，也凸顯了早期發現的重要性。若在未來10年內，癌症預防疫苗能如麻疹疫苗般普及全球，真正實現「在癌症成形之前就將其消滅」的願景，就為更多人帶來免於癌症威脅的希望。



# 首圖來源／Freepik



