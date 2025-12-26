疫苗接種抽獎倒數 新北衛生局呼籲長者把握機會儘速接種 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市衛生局為鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，舉辦「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動進入倒數階段(12月31日前)，迄今已抽出440名幸運長者獲得千元禮券，期末抽獎將於115年1月7日進行，最大獎項包含iPhone 17 Pro Max、ASUS 16吋5070顯卡高效筆電、Tokuyo按摩椅等多項好禮，價值超過5萬元！籲請長者把握最後機會，儘速接種獲得抽獎資格，除能降低感染風險外，更有機會把好禮帶回家，健康與好運一次到手。

衛生局表示，近期冷氣團來襲，加上年末聚會及出國旅遊頻繁，呼吸道傳染病傳播風險升高，尤其長者隨年齡增長免疫功能下降，感染流感或新冠更容易產生重症，造成嚴重肺炎或敗血症等，嚴重時需住院甚至進入加護病房治療，接種疫苗可有效降低重症風險，且相關研究顯示，同時接種2劑疫苗是安全的，亦可減少就診次數、提升便利性。

衛生局呼籲長者等高風險對象「左流右新」，儘速前往新北市衛生所、合約院所及社區接種站接種，相關訊息可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢 」(本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢)。