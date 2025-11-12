疫苗接種率下降！加拿大麻疹疫情失控 喪失「清零國」地位

加拿大公共衛生署10日宣布，加拿大已失去維持25年之久的麻疹「清零國」地位，同時導致整個美洲地區失去集體防疫成就。官方聲明指出，加拿大正經歷「大規模、跨轄區的麻疹疫情」，過去一年已在10個省份和地區報告約5000例確診病例，並造成兩名早產兒死亡。

加拿大的麻疹疫苗接種率大幅下降。（圖／美聯社）

麻疹是一種透過空氣傳播的高傳染性病毒，初期症狀類似感冒，包括流鼻水、高燒和眼睛紅腫，數日後會出現從臉部擴散至全身的特徵性皮疹。嚴重情況下可能引發危及生命的肺炎，嬰兒和免疫系統較弱者風險最高。

專家指出，疫苗接種率下降是此次疫情的主要原因。阿爾伯塔省首席醫療官喬夫向路透社表示：「如果疫苗接種率高，這根本不會發生。可能會有一些傳播，但不會像這樣。」加拿大的麻疹疫苗接種率從2019年的89.5%下降至2023年的82.5%，遠低於實現群體免疫所需的95%門檻。

世界衛生組織（WHO）和美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，COVID-19大流行後對醫療提供者的信任下降以及反疫苗假訊息的傳播是接種率下滑的主要原因。布萊克指出：「疫苗不信任以不同形式存在了200多年，但COVID-19疫苗在遏制大流行方面的巨大成功讓人們希望疫苗不信任會減少。然而，事實並非如此，相反，我們看到對疫苗的不信任上升。」

此外，一些地區對疫苗強制接種的豁免變得越來越普遍，導致出現未接種疫苗的人群聚集。例如，在美國、加拿大和墨西哥擁有社區的門諾派等保守宗教團體，由於不信任現代醫療而疫苗接種率偏低，過去一年中數次疫情爆發已被追溯到這些社區。

根據泛美衛生組織（PAHO）資料，加拿大失去清零地位意味著「美洲地區失去了對地方麻疹傳播自由的驗證」。截至11月7日，該地區已報告12596例麻疹病例，比2024年增長30倍，其中約95%發生在加拿大、墨西哥和美國。目前已記錄28例死亡：23例在墨西哥，3例在美國，2例在加拿大。

不過PAHO主任雅爾巴斯·巴爾博薩表示，失去消零地位是一個挫折，但也是可逆的。「只要麻疹在全球範圍內未被根除，我們的地區將繼續面臨在未接種或接種不足的群體中重新引入和傳播病毒的風險。然而，正如我們之前所示，通過政治承諾、地區合作和持續的疫苗接種，該地區可以再次中斷傳播，並重新獲得這個集體成就。」

目前，墨西哥、美國、玻利維亞、巴西、巴拉圭和伯利茲等地正發生活躍疫情。墨西哥截至10月31日報告了5019例麻疹病例，病例集中在北方的奇瓦瓦州，相較去年全國僅7例病例，增幅驚人。在美國，自1月以來已確診1681例麻疹病例，其中92%為未接種疫苗或疫苗接種狀況不明。前CDC官員達斯卡拉基斯警告，美國必須在1月20日前證明已遏制疫情，否則同樣將失去清零地位。

英國也面臨類似挑戰，2024年全年英格蘭共有2911例實驗室確診的麻疹病例，為自2012年以來單年最高紀錄。相較之下，2021年英國全境僅有兩例確診病例。2025年4月英格蘭病例再次激增，尤其在倫敦和西北部地區，截至目前已確診811例麻疹病例。

加拿大公共衛生署表示，與當前疫情相關的麻疹病毒株的傳播中斷至少12個月，加拿大才能重新獲得清零麻疹的地位。專家強調，麻疹疫苗在全球廣泛使用，對麻疹病毒提供約97%的保護，是預防這種高傳染性疾病最有效的方法。

