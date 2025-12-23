疫苗接種處置費調升！6歲以下每劑200元明年3月上路

115年將實行3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，另兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。

疾管署說明，新型肺炎鏈球菌疫苗包括20價或21價，已於英美加澳等多國使用。依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本2劑疫苗。目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。

成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺炎鏈球菌疫苗成人公費對象之不同接種情形，分2階段開打。公費對象包括65歲以上長者、55歲至64歲原住民、19歲至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象等3類，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。

第一階段自115年1月15日起開打，從未接種過肺炎鏈球菌疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者可接種。侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，於65歲前已完整接種13價或15價加23價疫苗者，可於滿65歲且與前劑間隔滿5年後接種。第二階段預估115年年中後實施，僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者可接種。

疾管署指出，高風險對象包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上機構住民及洗腎患者，可間隔至少8週接種。肺炎鏈球菌疫苗升級新型疫苗後，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

在流感疫苗升級方面，疾管署表示，加強型流感疫苗包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗，英美加澳多國已為長者接種。依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近。經綜合評估整體成本效益及今年3月傳染病防治諮詢會預防接種組專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗。

目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者。依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

在疫苗接種處置費調整部分，疾管署說明，自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新臺幣100元接種處置費，惟已無法反映現今有形和無形成本的增加。另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應。

接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。

疾管署表示，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，而今年3月傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，亦建議列為優先推動新公費疫苗政策。為維護嬰幼兒健康安全，行政院已於今年12月18日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，將於明年編列116年度預算，並於116年實施。

疾管署強調，疫苗接種是預防傳染病最有效的方法之一，此次新政策推出皆參酌國際經驗，具實證基礎、成本效益且符合實務需求，以全面增進接種服務品質，維護國人健康，也呼籲符合各項公費資格的民眾踴躍接種，提升自身免疫保護力，減少傳染病威脅。

