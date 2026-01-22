疫苗沒保護力？疾管署出面闢謠：有效降低感染風險

疾管署強調本季流感疫苗具實質保護力。（示意圖／翻攝自pexels）





疾病管制署近日針對外界關注「本季流感疫苗保護力是否下降」一事提出說明，強調目前國內外實證數據顯示，本季流感疫苗仍具有實質保護效果，呼籲民眾勿因片段科學討論而誤解疫苗「無效」。

疾管署指出，所謂影響本季疫苗保護力的「K分支」，是去年夏季自澳洲等南半球國家出現後，逐步向北半球擴散，並於秋季成為台灣、日本、韓國及歐美地區的主流流感病毒株。該病毒屬於H3N2型，但與過往流行的H3N2病毒及本季疫苗株存在明顯抗原偏移，因此醫學界曾預期疫苗保護力可能下降，甚至出現「保護力僅剩1成或更低」的說法。

疾管署：疫苗具保護力

不過，疾管署表示，自去年11月中旬起，英國、法國及中國陸續發表多項真實世界研究結果，證實本季流感疫苗仍具保護力。其中，兒童族群的保護力可達5至7成，高齡者也有2至4成的保護效果，能有效降低流感輕症、住院及重症的發生風險。

廣告 廣告

疾管署進一步說明，台灣自10月開打流感疫苗後，也觀察到以K分支為主的秋季流感疫情快速下降，冬季流行期甚至延後至本週才可能開始，較以往平均晚了一個月，顯示本季流感疫苗整體保護力良好。疾管署特別澄清，疫苗仍是預防流感及降低重症風險的重要工具，請民眾安心接種。

更多東森新聞報導

流感最快本週進入流行期 春節前後將達高峰

雙毒夾擊！新冠就診增2成、流感釀3死 疾管署示警：這族群最危險

東森深度周報／不只防感染 定期接種流感、皮蛇疫苗 有效降低失智風險

