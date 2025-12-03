流感疫苗開打季來啦！每年一到換季，就是流感病毒蠢蠢欲動的時候，很多人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，它能幫身體記憶病毒，但保護力通常不超過1年，建議每年都要接種一次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠「自己的免疫力」，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持最佳免疫狀態。

打疫苗前：維持免疫力 維持最佳狀態 這時補足蛋白質、維生素與礦物質 才能讓防護力更穩定 蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶 免疫細胞的重要原料 幫助維持免疫健康與組織修復 鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽 促進免疫細胞生成 提升代謝與修復力 維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔 保護呼吸道與腸胃黏膜 降低病毒入侵風險

廣告 廣告

要讓免疫系統穩定，避免接種後不適，前一天的生活也很重要喔！

前一天注意事項： 多喝水 促進代謝 早點睡 讓身體充分休息 保持心情放鬆 降低壓力荷爾蒙

打完疫苗後，免疫系統會進入訓練模式，這時要補充抗氧化與抗發炎營養，幫助免疫細胞穩定、修復力更好。

打疫苗後：抗發炎、提升自我保護力 維生素C：芭樂、奇異果、花椰菜 幫助抗發炎 促進免疫細胞分化 維生素D：雞蛋、乾香菇、黑木耳 維持體內發炎平衡 強化細胞防禦 維生素E：堅果、酪梨、葵花籽 清除自由基 增強抵抗力與修復速度 Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽 減緩身體氧化壓力 抑制病毒複製

有些食物會讓發炎加劇或影響免疫表現，想讓疫苗效果穩定，這幾項請盡量避免！

接種前後 少吃這些食物： 高油高鹽食物 像炸物、洋芋片、加工食品等食物 容易使體內發炎反應上升 高糖食物 甜點、含糖飲料 會抑制免疫細胞反應 使體內慢性發炎 酒類 降低免疫力、減弱抗體生成效果 病毒更易入侵體內

營養師小提醒： 疫苗能幫你記得病毒 但真正保護你的 是每天的營養與生活習慣 從飲食、作息到壓力管理 都是免疫防線的重要一環 打針只是起點 養好身體 才是最強防護盾

更多品觀點報導

想控制血糖 先搞懂「GI值、GL值」

孕媽咪就像是寶寶的營養製造機 鈣質是胎兒骨骼與牙胚形成的關鍵營

