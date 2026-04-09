「疫苗貪污說」出事了！誹謗蘇貞昌、陳時中A錢 吳子嘉判刑8月定讞

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吳子嘉誹謗陳時中、蘇貞昌靠疫苗貪汙，判刑8月定讞。鏡週刊

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2022、2023年間透過節目指稱前行政院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購新冠疫苗貪汙1億美金，讓蘇、陳2人憤而提告，台北地方法院一審判處8月有期徒刑、得易科罰金24萬。台灣高等法院9日駁回全案上訴，吳子嘉遭判刑8月定讞。

吳子嘉2022年在自己經營的「董事長開講」YouTube網路直播節目中指稱「陳時中是貪汙犯」、「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億臺幣」，之後又於2023年在電視台直播節目中表示「陳時中白白貪汙了將近30億台幣」、「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」

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吳子嘉關於疫苗的言論讓蘇貞昌、陳時中提出民刑事告訴，刑事部分，北院審理後認為，吳子嘉言論的唯一消息來源來自上海復星公司代理人王秉豐，未善盡查證義務，言論輕率，一審判處吳子嘉6月、4月，定應執行有期徒刑8月、得易科罰金24萬元。

案件上訴到二審，高院合議庭認為一審就事實、適用法律並無違誤且量刑妥適，因而駁回上訴，吳子嘉判刑8月確定。

民事部分，北院認為吳子嘉的言論稱陳時中有貪污、圖利或取得不法利益美金1億元，侵害陳時中的名譽權，且其言論與事實不符，又沒有盡合理查證義務，認定吳應賠償陳時中300萬元，但二審改判為200萬元，目前仍由三審審理中；蘇貞昌則獲賠90萬元確定。



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