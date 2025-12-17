疫苗10大新聞 大S流感病逝居首

台灣疫苗推動協會17日公布年度疫苗10大新聞，藝人大S因流感併發肺炎在日本逝世引發疫苗搶打登上榜首。

（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

台灣疫苗推動協會17日公布2025疫苗10大新聞，冠軍為年初藝人大S因流感病逝引發疫苗搶打新聞。對此，協會理事長李秉穎提醒，一般感冒僅是上呼吸道感染，但流感卻會造成氣管炎，更嚴重會演變成肺炎，造成重症、死亡。

台灣疫苗推動協會「2025疫苗10大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技。

李秉穎指出，疾管署統計顯示，25歲以上成人流感致死率比兒童還高，除了疫苗接種，也因為兒童較少併發細菌性肺炎，提醒民眾千萬不要以為還沒到50歲就沒有風險，並且染病後一旦覺得「喘」，呼吸加快、需要用力呼吸，感覺像剛跑完100公尺，就代表可能已經得到肺炎，要立刻就醫。

10大新聞中，兒童疫苗議題占3則，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2～18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。李秉穎提醒，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間，呼籲儘早規劃相關預防策略。

HPV疫苗政策也再度成為10大新聞焦點之一，「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前5。協會秘書長陳志榮表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。

此外，成人與高齡相關新聞占3則，包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」，凸顯成人疫苗討論熱度持續升高。

李秉穎提醒，民眾常誤會疫苗副作用在高齡者身上更明顯，事實上高齡者免疫功能較弱，局部紅腫、發燒等常見副作用發生率反而較低。呼籲真正需警惕的是年長者一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，較容易發展為重症甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病及慢性肺病者，疫苗更是阻止慢性病惡化與維持功能狀態的關鍵防線。