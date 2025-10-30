疫調亂疑點多！ 取消機場免檢疫通道1／台中廚餘車沒加蓋一路撒 議員轟環保局未督導
非洲豬瘟疫情第9天，台中市府疫調報告仍有缺失，中央點出8大疑點，最關鍵的豬隻死亡數量還是兜不龍，更發現化製三聯單疑似遭塗改，檢調已分案調查，中央跟時間賽保，直接組成10人疫調團隊協助台中市府。不過近期卻有民眾直擊，台中清運業者載送廚餘竟然沒加蓋，讓廚餘沿路飛濺，引發衛生疑慮。
民眾直擊大馬路上一輛廚餘回收車桶子竟然完全沒加蓋，一路搖搖晃晃，廚餘甚至還撒了出來，也有人發現清運業者在社區大樓搬運廚餘也都沒加蓋，台中爆發非洲豬瘟疫情後，廚餘運送引發衛生疑慮，台中市綠營議員砲轟環保局失責。民進黨台中市議員陳淑華：「有沒有規定要加蓋這個部份？要不要加蓋？要，還是不要？」環保局長陳宏益：「我必須很明確來請示中央。」民進黨台中市議員陳淑華：「疫調反覆搞不定，中央還要成立10人小組再來協助你們疫調，你連這個要不要管理也要問中央，你乾脆下台算了。」
廚餘沿路飛散，台中市警察局已經依歸開罰單，但環保局卻連要不要開罰都拿不定主意，非洲豬瘟疫情延燒第9日，市府狀況百出，台中市長盧秀燕議會質詢依舊沒現身，找副市長當代打。民進黨台中市議員林祈烽：「甚至於死亡豬隻還可以校正回歸，盧團隊現在是通靈大法師嗎？盧秀燕市長完全不肯出來面對台中市府疫調報告，說法每天一變。」
中央及專家點出八大疑點，除了廚餘來源去向不明、飼主說法3度不同、案場人員進出車輛記錄不明、獸醫進場時敘不清，最關鍵的豬隻死亡數還是不一致，化製場三連單數字兜不龍，中央29日決定直接組成10人疫調團隊協助中市府。民進黨台中市議員陳淑華：「（covid-19）幾千人、幾萬人都可以連足跡兜找出來，你300頭豬到現在八天時間，竟然疫調還搞不定。」盧市府挨批失職，防疫調查越挖越深，現在也發現死亡豬隻三聯單疑似遭塗改，市府表示20日已送檢調偵辦，地檢署分案調查，要追查是否有偽造文書嫌疑。
