疫調亂疑點多！ 取消機場免檢疫通道2／獨家／蘆洲水流公市場驚見「豬肉山」 老闆被「獵巫」偷宰豬？

豬肉禁宰令都已經超過一週了，怎麼還會有大量的豬肉能賣呢？有民眾發現，在蘆洲水流公市場，有豬肉攤賣三峽黑豬肉，豬肉塊量大到「堆成小山」，而其他豬肉攤沒肉可賣休息，質疑是不是偷宰。實際到豬肉攤求證，今（30日）休息，老闆喊冤，事先冷凍100多公斤豬肉，昨（29日）昨天都賣光了。

豬肉塊分切好，堆成小山，量還不少，這攤標榜「三峽黑豬肉」，民眾路過很驚訝，明明實施禁宰令，質疑豬肉來源，因為乍看沒有「冷凍設備」，而且整條街豬肉攤通通休攤，唯獨他開著。大批網友灌爆砲轟，偷宰趕快檢舉，但有人猜是「冷凍保存」，若當天現宰豬肉量較多，但照片拍到幾乎都是排骨。

廣告 廣告

溫體豬肉色偏鮮紅或暗紅，冷凍豬被破壞纖維，淡粉肉色口感硬。實際到豬肉攤求證，蘆洲在地市場擺攤，週四無預警休息，鄰居幫緩頰。鄰居：「昨（29日）昨天好像有賣欸，老闆說他庫存的啦，我看他都有拿出來退冰才賣，他不會偷宰。」可能是得罪人，獨家訪到老闆喊冤沒賣溫體豬，早冷凍庫存100多公斤豬肉，昨天一口氣全銷光，一張豬肉照莫名被獵巫。

當事豬肉攤老闆：「我本來冰箱就有東西，100多公斤（豬肉）而已啊，昨天就把它賣掉就好了啦，誰要偷宰，賺這種工錢你要嗎？有些人真的很蠢啦。」衛福部長石崇良：「10月已經稽查過3萬5千家次，目前都沒有發現有違反來自非洲豬瘟疫區的肉品。」衛福部不定時稽查市場、超市，一旦發現偷宰就重罰35萬，誰還敢造次，豬肉攤生計大受影響，也只能咬牙撐過。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團1／中央組專家疫調團 跟時間賽跑查非洲豬瘟源頭

豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團2／獨家／買嘸溫體肉！名店「巧之味」店休 「冷凍豬肉」訂單湧進

豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團3／死豬化製三聯單疑遭塗改 中市府證實：已送檢調