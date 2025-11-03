疫調出爐！ 台中為單一案例 豬瘟病毒疑源自未蒸煮廚餘

台中市 / 綜合報導

台中爆出首例非洲豬瘟，經過疫調之後，如今真相大白，中央災害應變中心今（3）日舉行記者會公布調查結果，目前全國只有發現單一案例，也就是台中梧棲養豬場更沒有擴散跡象，而依據流行病學分析，研判病毒可能來自「未落實蒸煮廚餘」。

農業部次長杜文珍說：「到目前為止所有的陽性場，就只有台中這一場，唯一看到有可能病毒來源是在，未落實蒸煮廚餘。」台中爆出「非洲豬瘟」首例案情，還是全台單一案例，如今中央疫調曝光，原來病毒源頭很可能就是來自「未蒸煮廚餘」。

台中市府有沒有落實管理引發質疑，尤其這豬瘟，讓首當其衝的業者喊苦，直到「禁宰令」預計11月6日解封前，初步估算上下游產業鏈，損失金額至少83億元，農業部長陳駿季說：「11月7日解禁我們的禁運禁宰的指令，但是我們不會同步去解除廚餘飼養的禁令。」

解封之前出現變數，讓農業部長陳駿季火大點名，農業部長陳駿季說：「台中市的非洲豬瘟應變中心的指揮官是盧市長，我再次強調要做詳細的調查，而不是一個很簡單的一兩句話說，可能是誤會啊。」

隔了一天火氣不減，陳駿季抨擊台中市府擅闖清消，已經擾亂防疫步調，要台中市長盧秀燕負起全責，行政院政委陳時中說：「地方政府裡面有時候相關因為，怕有這相關的責任的問題，就比較容易避重就輕，所以組成一個中央疫調團隊進去來協助。」

還原事發經過，為了防堵非洲豬瘟疫情，上個月底才動員國軍，包含化學兵共115人進入台中案場清消，由於消毒水需要靜置才能發揮最大效果，因此原定在11月3日進行第三次環境採樣，沒想到台中市府動保處人員卻在前一天突然入場清消，恐怕直接導致採檢呈現偽陰性，更影響專家判斷。

獸醫所長鄧明中說：「案例場的地面還未完全乾燥，不知是否是受到那個昨天(2)消毒的影響。」採檢被迫延期滿滿無奈，現在全面阻絕豬瘟蔓延，同時要穩定產業信心，配套措施也是關鍵一環。

