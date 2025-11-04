疫調報告疑點重重 中央誰要負責
(記者蕭文彥台北報導)
非洲豬瘟中央災害應變中心昨(3)日公布台灣首例非洲豬瘟疫調結果。國民黨團今(4)上午召開記者會，嚴厲譴責陳時中指揮官，竟說發生非洲豬瘟是邊境破口的說法牽強。請問陳時中，邊境破口哪裡牽強？台灣是非洲豬瘟非疫區，非洲豬瘟病毒株不會憑空掉下來，也不突然從地上長出來，這次應變中心疫調缺少檢討邊境缺口，也不放入疫調拼圖中，顯見中央政府只想甩鍋給地方政府，只想推卸責任。國民黨團強調，除了全面禁止廚餘養豬外，邊境破口疫調一定要找出來，這才是真正的防疫，保護豬農。
副書記長王鴻薇表示，中央災害應變中心所公布的疫調報告，內容不但疑點重重，而且將責任全部推給地方政府。王鴻薇說，非洲豬瘟防疫是需要通力合作協防，這次非洲豬瘟發生地在台中市梧棲區，台灣本來是沒有非洲豬瘟，但防疫指揮官陳時中卻說，「發生非洲豬瘟是因邊境有破口，這樣的說法有些牽強。」真不知道陳時中到底在說什麼？
王鴻薇指出，昨天災害應變中心的疫調報告，外界本來期待公布非洲豬瘟來源有所交代，反而重現當年在新冠病毒期間的應變中心「五漢廢言」，在一堆廢話中把所有責任推給地方。最離譜的是，陳時中說「邊境破口」的說法有些牽強。王鴻薇要告訴災害應變中心，台灣本來就沒有非洲豬瘟病毒株，難道是從天上掉下來？還是地上長出來？為何中央避而不談邊境問題而推卸責任？
王鴻薇提到，政府在廚餘蒸煮管理十分鬆散，中央只要求照片上傳系統，全國只有一家合格的蒸煮場，難道中央都沒有責任？王鴻薇再次強調，防疫與疫調應該是中央與地方合作，而不是藉由非洲豬瘟的發生，中央政府拿廚餘又在推卸責任。王鴻薇呼籲賴政府，痛定思痛全面禁止使用廚餘養豬，這才是釜底抽薪、正本清源的做法。
副書記長黃健豪表示，昨天災害應變中心的疫調報告不但漏洞百出，而且只想甩鍋給地方，本該中央和地方齊心防疫，找出非洲豬瘟的病毒株從何而來，才有機會防範下一次非洲豬瘟的侵襲。黃健豪說，非洲豬瘟不會從台中的土地突然長出來，必定從境外移入，這是疫調報告必須要告訴國人的實情。但很遺憾的是，昨天的疫調報告隻字不提，全部卸責給地方政府，推給廚餘問題。
黃健豪指出，在廚餘部分，中央在案場三次環境採樣，第一次採檢14處、第二次採檢27處、第三次採檢36處，但中央公布採檢「病毒陽性的地點」，並不包含該案場的剩餘廚餘、廚餘容器以及餵食廚餘多條槽溝，這如何得到病毒株來自廚餘的結論？這是科學問題？還是玄學問題？
黃健豪提到，之後剩餘廚餘、廚餘容器以及餵食廚餘多條槽溝等相關廚餘採樣都呈現陰性，但最後疫調報告都「推論」病毒株來自廚餘，非洲病毒株生存力極強，但在廚餘相關採檢都無病毒株，但災害應變中心卻說不出病毒株到底從何來？又是如何推導出來自廚餘的結論？
黃健豪表示，這次非洲病毒豬發生的焦點，都指向廚餘，檢視中央對廚餘處理過程，政府耗費預算建置全國廚餘蒸煮上傳系統，卻未訂罰則。應變中心陳時中指揮官也承認，業者不上傳蒸煮資料沒有罰則，當下也無法辨識業者上傳資料真偽。
黃健豪強調，稽查數字每天都在變動，也不一定其他稽查100%的縣市，每天都是如此，也不代表屏東縣稽查率就一直這麼低，主要是政府政策形同具文，地方人力不足；如果要根本解決非洲豬瘟問題，黃健豪呼籲賴政府宣布全面禁用廚餘養豬。
藍委廖偉翔表示，非洲豬瘟發生引起社會恐慌，但民眾看到的是中央失職在前，推諉在後，充滿濃濃的政治味。關於非洲豬瘟破口從何而來？陳時中指揮官認為「邊境破口，稍微牽強」，但農業部長陳駿季已經說過，非洲豬瘟病毒株不會在國內憑空出現，而是由境外移入，這不是境外管制的問題嗎？
事實上，包裹查驗發現違規，第一次宣稱不是故意就可以不罰。廖偉翔提到，2023年有70萬人以上以自用名義進口各類包裹，還有出現一人一年免查驗超過3000件，朝野立委都在質疑，邊境管制是否太過鬆散？而陳時中的說法，坐實政府將責任甩鍋給地方政府。
廖偉翔表示，陳駿季部長曾在衛環委員會備詢時提到，研判是從邊境流入到廚餘系統。廖偉翔說，問題很簡單，當年的行政院長賴清德不同意全面禁止廚餘養豬，民進黨執政多年，既然不願全面禁止，就應該建立完善的配套措施。如今檢視，廚餘系統管理不佳，既沒有相關配套，監控管理也不嚴謹，全國共同蒸煮場也只有苗栗縣一座，且只有9處廚餘場提出共同蒸煮申請，剩下420多處則自行管理。
廖偉翔也提到，案場自行收廚餘，疫調到底有沒有掌握？依據台中市環保局調查，案場豬農的廚餘車不只收該案場廚餘，還在梧棲一帶廣收廚餘，相關事證已交由檢調。廖偉翔質疑，災害應變中心的疫調是否有再調查？廚餘車道有沒有下腳料？包括梧棲區移工宿舍廚餘？這都有待應變中心進一步調查。廖偉翔呼籲政府要清查鄰近台中港進口豬肉廠房倉庫，是否有走私疫區豬肉隱藏其中？賴政府必須說明，是否要全面禁止廚餘養豬？
