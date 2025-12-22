疲勞不上路！1至3月大貨車駕駛人「使用國道服務區休息室」可享提神飲品半價優惠

全台共有14個服務區設有駕駛人休息室，開放所有駕駛人登記後免費使用。 圖：翻攝自高速公路局臉書

[Newtalk新聞] 大車駕駛注意！為避免大貨車駕駛因長時間開車造成國道事故發生，高速公路局鼓勵大貨車駕駛於高速公路服務區登記使用駕駛人休息室。明年1月起到3月31日為止，大貨車駕駛人只要持「大貨車駕照」到服務台登記使用休息室，就能額外獲得咖啡或指定提神飲料的半價優惠券。

高公局指出，截至11月底為止，今年國道重型車輛造成事故人當場死亡或在車禍發生24小時內死亡的案例就高達17件；其中14件肇事原因為疲勞駕駛，占比高達82%，顯見疲勞駕駛已然成為國道事故的主要肇事原因。

據統計，目前全台國道共有15處服務區，除了位於北部的石碇服務區外，其餘14個服務區皆設有駕駛人休息室，開放所有駕駛人登記後免費使用，每次使用以2小時為限。

為鼓勵大貨車駕駛人使用駕駛人休息室，避免疲勞駕駛，高公局預計在明年1至3月間推出優惠活動，大貨車駕駛人只要拿著「大貨車駕照」到服務區的服務台登記使用休息室，即可獲得咖啡或蠻牛指定品項等提神飲品半價優惠券。

高公局提醒，所有駕駛人行駛國道前，務必養足精神，確認精神狀態良好再上路；若在途中感到疲勞或精神渙散，應行駛至服務區或休息站稍作休息後再出發，避免發生憾事。

