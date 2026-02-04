疲勞退散！大貨車駕駛開國道 高公局推14服務區咖啡半價優惠

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

累了就休息！高公局提醒，夜間行車發生事故造成傷亡的風險，較日間高出約7.5倍，用路人夜間行駛國道時務必提高警覺，隨時注意前方車況。高公局為減少大貨車駕駛疲勞駕駛，即日起至3月31日，全台14個國道服務區將提供咖啡、提神飲料半價優惠。

高公局呼籲，民眾若必須於夜間行駛國道，出發前應確保充足休息，行車途中若感到疲倦，可前往各服務區駕駛人休息室休息，該設施全年24小時開放，或可駛離國道短暫休憩後再上路，以避免疲勞駕駛釀成意外。

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室的意願，高公局於今年1月至3月推出「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」。活動期間內，大貨車駕駛只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，即可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，每人每次限領1組，鼓勵駕駛多加利用服務區設施，確保行車安全。

適用的國道服務區包括關西、西湖、西螺、南投、中壢、湖口、古坑、蘇澳、新營、泰安、清水、仁德、東山、關廟等14個地點。

此外，高公局也提醒，本次春節連假將實施高乘載管制措施，西部國道北向於2月19日至20日實施，國道5號北向則於2月18日至21日實施，請用路人提前規劃行程，留意相關管制資訊並配合現場引導。

