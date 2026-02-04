疲勞退散！貨車駕駛夜間開國道 14服務區推咖啡半價

高公局即日起至3月31日止，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，此舉是為了提升駕駛使用駕駛人休息室意願，減少疲勞駕駛情形。

高公局於今年1~3月期間規劃「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。（圖／交通部高速公路局）

根據高公局統計，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間7.5倍，顯示夜間行駛國道的危險性遠高於白天。高公局表示，駕駛如有疲勞、精神不濟，將導致緊急狀況時無法及時反應，呼籲用路人務必注意車前狀態。

高公局強調，如用路人必須於夜間行駛國道，務必養足精神，可至全日24小時開放的各服務區駕駛人休息室，或駛離國道短暫休憩後再出發，避免疲勞駕車導致危險。

此次優惠活動適用的國道服務區包括關西、西湖、西螺、南投、中壢、湖口、古坑、蘇澳、新營、泰安、清水、仁德、東山、關廟等14個服務區，分別提出咖啡或提神飲料半價優惠。駕駛人只要出示大貨車駕照、登記休息室，就可領半價優惠券當日使用，每人每次限領1組。

另外，今年春節連假期間也實施高乘載管制措施，其中2月19日至20日於西部國道北向實施，2月18日至21日於國5北向實施，民眾行駛國道須留意管制時段。

