疲勞駕駛國道肇禍比例「高達8成」 高公局祭妙招：鼓勵駕駛休息還能領咖啡

疲勞駕駛一直以來是國道事故之主要肇因，交通部高公局統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，肇事原因為分心疲勞駕駛者計14件，占比達82%。為避免疲勞駕駛，目前高速公路除石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室。

高公局預告於明年1至3月期間規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。（圖／高公局）

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局預告於明年1至3月期間規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。

高公局表示，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，且對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全。高公局呼籲，行車前務必養足精神，確認精神狀態良好，行駛途中隨時注意周遭車流與路況；若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛。



