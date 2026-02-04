疲勞駕駛突發癲癇 警消接力成功救援

警消人員檢視李姓駕駛狀況後，隨即將其送往新樓醫院治療。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

警二分局博愛所三日晚間前往處理交通事故，行經開山路與樹林街口時，發現一輛轎車違規，上前盤查時赫然發現駕駛座上男子身體不斷抽搐，疑似癲癇發作。警方見狀立即將駕駛攙扶下車並通報救護人員到場協助，經送往新樓醫院治療後幸無大礙，李姓男子事後也特別感謝警方協助。

卅多歲的李姓男子於三日從北部南下訪友，疑似因長途車程疲勞，開車途中突感不適，緊急將車輛開至路邊停放，不多時便癲癇發作。當晚警二分局博愛所副所長蔡孟紘與警員周善遠正沿樹林街行駛前往附近路口處理車禍，發現違停車輛上前查處，只見李男在駕駛座抽搐、臉色發白，副駕駛座女子當即指出李有癲癇病史。

警方查之後不敢大意，立即通報在車禍現場的救護人員協助，同時先行將李姓男子從駕駛座攙下車並安置於安全處。所幸車禍現場傷者經初步傷檢僅是擦傷輕傷，救護人員隨後趕到，立即將李男送往新樓醫院就醫，警方後續也另行通報交通組警方及另組救護人員前往協助處理車禍傷者。

李男經治療後恢復無礙，特別感謝警方與救護人員及時提供協助。警二分局長施衣●（上山下夆）提醒，如患有慢性疾病或相關病史，駕車上路前應評估自身身體狀況，並注意休息避免疲勞駕駛。若於行車途中如感到身體不適，應立即將車輛停靠於安全處所並撥打一一九或一一０求助。