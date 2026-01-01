疲勞駕駛釀禍？男載友人看日出自撞 警：肇因待釐清

屏東縣 / 鍾孟翰 屏東報導

元旦追曙光，卻沒想到疑似疲勞駕駛，上路後發生事故意外！就在今(1)日早上八點多，一名87年次男駕駛，開車載著3名友人行經台一線，443.4公里處時，撞上路口分隔島，整輛車隨即翻覆，四腳朝天橫躺路中央。不僅驚動附近民眾，一旁不到50公尺的派出所員警，也趕緊上前處置，幸好四人送醫後沒有大礙，而駕駛酒測值為0，究竟是否精神不濟造成事故，有待調查釐清。

監視器畫面拍下，車輛行經路口後，絲毫沒有減速，大力撞擊分隔島，瞬間揚起煙塵之外，還噴出板金零件，整輛車翻轉，車輪朝天，橫躺道路上，突如其來事故意外，讓不少民眾，趕緊上前協助。

廣告 廣告

記者VS.附近住戶說：「怎麼撞到我們不了解，因為我們在裡面聽到碰撞聲很大聲，(很大聲)，很大聲，經過的路人都幫忙救援，可能油在漏，(有嚇到嗎)有嚇到怎麼會沒有(聲音很大)聲音很大，還以為怎樣。」

事發就在1日早上八點多，87年次張姓男駕駛，開著小客車，行經台一線，北上443.4公里處時，疑似疲勞駕駛，先是擦撞中央隔島，而車輛隨即失控翻覆，波及，停放路旁的1部機車及2部自小客車，駕駛及乘客共4人，這巨大撞擊聲響，也讓一旁不到50公尺的派出所員警，立即前往處理，並通報救護人員，將傷患陸續送醫治療。

枋寮分局組長林銘煌說：「共計四名擦挫傷，意識清楚送枋寮醫院救治，張姓(駕駛)酒測值為0。」張姓男駕駛酒測值為0，究竟是否，因為看完日出後，精神不濟開車上路，才會導致意外發生，有待進一步調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

全台37場跨年元旦活動 動員上萬警民力提升戒備

加強跨年、元旦疏運安全 鐵警局加強聯防4措施

開車撞倒21輛機車！ 19歲男酒測值0疑疲勞駕駛

