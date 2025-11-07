疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵
24歲小美近半年來常感到疲倦、專注力下降、情緒低落，夜間難以入眠，還合併不寧腿症狀，求診後才發現元兇是「缺鐵」，且血紅素檢查數值正常，屬於「非貧血性缺鐵」，長期被忽略。專家指出，缺鐵不只會貧血，還會影響情緒與專注力，很多人第一時間以為是壓力、焦慮或身心疾病，但有時可能是營養失衡導致。
新竹身心科診所醫師尤冠棠指出，小美自述月經量偏多、經痛嚴重需服藥，這都是高風險因子，尤其長期使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），常見副作用之一就是「腸胃道慢性出血」，出血位置可能在胃，也可能在小腸，即使沒有明顯黑便或血便，也可能造成鐵蛋白下降。
小美檢驗發現血紅素正常，但鐵蛋白僅12ng/mL，TSAT僅17％，已處於「非貧血性缺鐵」狀態。尤冠棠解釋，鐵質是製造血紅素的重要元素，還參與腦內多巴胺、血清素等神經傳導物質的運作。若缺鐵，除導致疲倦、頭暈、氣促、運動耐受度下降，還可能出現專注力困難、情緒低落、煩躁與不寧腿症候群等症狀，嚴重影響生活品質。
「很多人注意力不集中、情緒不穩，第一時間以為是壓力、焦慮或身心疾病，但有時候可能是身體營養失衡導致」。尤冠棠提醒，缺鐵往往與身心症狀交錯，容易被忽略。根據國際研究，高收入國家，非孕育齡女性約有38％出現「無貧血性缺鐵」，約13％進一步發展成缺鐵性貧血。孕婦更是高危族群，第3孕期缺鐵盛行率甚至可高達84％。
常見缺鐵原因包含出血（經血過多、腸胃道出血）、鐵吸收不良（萎縮性胃炎、乳糜瀉、減重手術後）、膳食鐵攝取不足、懷孕、慢性疾病（腎衰竭、心衰竭、癌症）。
尤冠棠說，經血量過多的女性、孕婦、長期使用止痛藥者、慢性病患者都需特別留意。若長期出現疲倦、頭暈、氣促、煩躁、情緒低落、注意力難以維持、夜間加重不寧腿、磨牙、異食癖、運動耐受度下降等，務必提高警覺。缺鐵治療不只是補充鐵劑，還須評估並處理根本原因，例如月經量過多需婦產科介入，或長期止痛藥造成腸胃出血需調整藥物，必要時調整治療策略。
