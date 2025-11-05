疲老闆婚姻破裂！無預警拋離婚震撼彈 揭妻婚內劈腿三男
知名零食電商「疲老闆」近日在社群平台上宣布與妻子於10月30日正式結束婚姻。這位疲憊的老闆自曝其妻在婚內出軌，與三名男性發生不尋常的關係，包括警察、藥師及房仲執行長，並且手中握有一段與其中一名男子的親密影片。
事件曝光後，兩人透過社群媒體互相指責。妻子承認出軌，並反控疲老闆在她懷孕期間也有外遇。她甚至表示希望能夠和平分手，並對自己的錯誤表示懺悔，願意承擔社會輿論的壓力。
疲老闆在社群平台上發表了一段感性的文字，強調自己已經是時候止損，並表示「沒意義的事和人，就別再遇見」。他回顧了過去十三年的相識與六年的伴侶關係，並表示未來將專注於孩子的教育。
這段婚姻的結束引起了社會的廣泛關注，許多人對於這起婚內出軌事件表示震驚，也對疲老闆的表現表示同情。
