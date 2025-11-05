疲老闆簽字斷5年婚！控嫩妻出軌濕吻劈腿3男 「一年背叛、我及時止損」

娛樂中心／綜合報導

疲老闆曾曝光嫩妻王郁庭外遇濕吻影片，宣布已在10月30日正式結束5年婚姻。（圖／翻攝自疲老闆臉書、疲老闆提供）

嘉義知名零食電商「疲老闆」（本名陳冠銘）今年6月底突然在社群貼了3張靈堂照，指控嫩妻王郁庭（王馨頤）婚內出軌劈腿3男，還曝光她與房仲執行長楊姓男子的濕吻影片。如今過了4個多月，疲老闆今（5日）宣布已在10月30日正式結束5年婚姻，「一年背叛，從此以後， 我是孩子的爸，妳是孩子的媽，再也沒有其他。」

疲老闆6月底突然在貼了3張靈堂照，指控嫩妻王郁庭婚內出軌劈腿3男。（圖／翻攝自疲老闆臉書）

疲老闆今在Threads曬出與前妻懷孕時拍的合照，並寫道，妳權衡利弊，我及時止損。 沒意義的事和人，就別再遇見。 這次罰妳，永遠也見不到我。 我夠真誠了，該遺憾的不是我。 我本將心向明月，奈何明月照溝渠。 從此無心愛良夜，任他明月下西樓。 別讓別人為難，也別讓自己難堪。

疲老闆表示，那些妳聽不懂的話，我不會再講了。 我會慢慢忘記妳，咱兩就翻篇了。 結局或許不如我意，但我已盡力。 熱情被妳消耗殆盡，我不再自討沒趣。 後來那顆捂熱的心，又變回了石頭。 這一路都是風景，我不再為妳翻山越嶺。 次次認真，次次教訓，次次活該。 悄然退場，是我留給自己最後的體面。

疲老闆曬出與前妻懷孕時拍的合照，並寫道：「妳權衡利弊，我及時止損。」（圖／翻攝自疲老闆Threads）

疲老闆接著寫道，我會用理智壓制這場要命的愛。 九分的愛，一分尊嚴，放棄妳，也放過自己。 那些承諾我替妳抹去了，祝妳平安。 人只對愛的東西才用心，態度就是答案。 我撤回依賴，收回溫柔，放下占有。 在平常的一天，我放棄了以為重要的人。 我選的路不後悔，跌倒了是我的事。

疲老闆最後強調，熱情耗盡，禮貌退場，過了這路口不再順路。 十三年前相識，六年相伴，五年婚姻（109/10/30～114/10/30）， 一年背叛，從此以後， 我是孩子的爸，妳是孩子的媽，再也沒有其他。 致自己。#陳冠銘 #王郁庭 #王馨頤 #我們離婚吧。

