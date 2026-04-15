疲老闆9年電商王國正式收攤！積欠9位數債務苦撐

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網紅疲老闆透過社群影片向粉絲宣布門市正式結束營業的消息。他在影片中表示：「結束營業，是真的疲老闆，在這一年多來，也硬撐、苦撐、咬牙，但是我真的撐不下去，我必需告一個段落。」同時向支持者致謝，強調疲老闆沒有消失，只是換個生活方式出現。

回顧整起事件，疲老闆在2025年3月爆發嚴重財務危機，坦承積欠高達9位數債務，甚至一度傳出達2億元。當時他解釋，為擴大經營規模導致資金周轉失衡，加上低毛利與景氣影響，最終出現跳票問題。

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風波期間，疲老闆更與網紅鳳梨發生激烈糾紛，雙方透過直播與社群隔空交火。疲老闆指控對方設局，導致公司資產與商標被轉移；鳳梨則反擊稱只是出手協助並代墊款項，卻反遭指控，雙方各說各話引發輿論關注。

儘管事件後疲老闆多次承諾不會跑路，並與廠商協商還款方式，表示會負起責任，但經營壓力持續累積。經過一年多的苦撐，最終仍選擇結束營業。

對於並肩作戰的員工，疲老闆表達不捨之意，強調並非放棄夥伴，而是已盡力為他們爭取機會與條件，祝福未來能有更好發展。他在影片最後表示：「疲老闆已經站出來面對所有的事情了，該面對的我還是會面對，該還的我一定會還。」但考量仍有家庭需要照顧及孩子要養，未來將先沉澱調整，整頓好再重新出發，希望外界能給予時間。

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