疼惜偏鄉學童 教師免費課輔

台南市基督教天橋教會教友黃怡慈（第二排中間）疼惜偏鄉學童。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

台南市基督教天橋教會教友黃怡慈和先生兩人，在南化區北寮里自宅，免費為國小學童做課後安親輔導，疼惜偏鄉學童，此舉也讓市長夫人劉育菁相當感動，九日在區長徐全立陪同下，專程到南化感謝黃怡慈夫婦，並關懷學童們。

黃怡慈具備教師證，目前也是南化關山瑞豐國小二年級的代課老師，她每天下課後回到南化北寮自家，還針對北寮里內國小學童免費課後安親與輔導，希望讓偏鄉學童多一些課業關懷。黃怡慈表示，偏鄉學童的家庭大多務農，經濟也不寬裕，所以自發性的幫忙有需要課後輔導的家庭及學生，希望讓學生們獲得更多的教育與關懷機會。

不過因黃怡慈一個人能力有限、經費有限，所以希望能有更多的資源可以投注在偏鄉學童身上。市長夫人劉育菁與范道南文教基金會得知消息後，九日立即會同南化區長徐全利、南化北寮國小校長、里長、社區理事長等一起訪視老師黃怡慈及學童們，並帶著點心以及三萬元慰助金來關心他們。

劉育菁與范道南文教基金會人員指出，教育是需要有愛心的老師以及關心教育的人士，大家有錢出錢、有力出力，才能讓這些偏鄉的學童受到更好的教學資源，所以也希望藉此能拋磚引玉，讓更多愛心能繼續進入偏鄉。