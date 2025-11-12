疼惜長者將心比心 為風災受災獨老清掃

慈濟台南安平聯絡處，近30位慈濟志工，前往台南學甲，為丹娜絲風災後，關懷的獨老清掃。大家分工合作，展現效率，而助掃行善，不乏七、八十歲的慈濟志工，他們把握因緣和時間付出，也激勵並帶動年輕一輩的志工，投入助掃為善的行列。

雜物堆滿三合院的前庭，從外往裡清，把垃圾裝袋，回收物則放在塑膠籃，火力全開。

裝好分好，一袋袋往外拖，鋤頭，推車，鏟子，也來助攻。

近30位慈濟志工，互助合作展現效率，一個半小時後，從清出一條路，到看到了整面的前庭，大家汗流夾背，全身溼，做得滿心歡喜。

慈濟志工 蕭斐文：「雖然一邊做，一邊就是有蟑螂，然後又有老鼠，但是還是很歡喜地來付出。」

慈濟志工 陳民種：「就是要搬到外面大馬路去，那個環保車才可以來載，它這個路太小了，環保車進不來。」

人群中，不少七、八十歲慈濟志工的身影，他們把握時間和因緣付出，也激勵年輕人，見賢思齊。

慈濟志工 劉美宏：「還能動的時候，我就出來動一動，也是上人說的，見苦知福，因為，走慈濟這條路，就是要出來做事付出。」

慈濟志工 方有維：「很多老菩薩都是這樣親力親為，那我們這些中(生代)或青(年)的，看著他們做，身體力行，我們當然也會受到感動，我們當然也不能落人後啊。」

清掃任務，是為了幫助老宅的獨老，案家七十多歲，拾荒維生，罹患癌症，加上左手肘關節受創，無法施力，丹娜絲風災後，慈濟志工關懷訪視，助掃清屋。

長者 李先生：「30位來幫我整理，真的很辛苦，我真的很感恩。」

慈濟志工 李嘉惠：「今天這個機會，不要說是積福德，很多事都是藉事修心，用本心去幫助需要救助的人，我們每一個菩薩，都是這樣的心態。」

慈濟志工老中青同心協力助掃行善，也互相砥礪。

