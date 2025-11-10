疼痛人口爆增！「這藥物」奪藥王 醫師示警一天超過4千毫克 肝臟恐壞死

注意!止痛藥服用過量 醫師:肝臟負擔大! (圖/TVBS)

根據衛福部健保署最新公布的資料，去年健保藥品給付總金額突破2536億元，其中使用人數最多的藥品，是成分為乙醯氨酚的止痛藥，達到約919萬人居冠。若以藥品使用量計算，排名第一的則是糖尿病相關藥物，全年開立超過6億5千萬錠，事實上隨著國人老化、久坐不動、姿勢不良及缺乏運動的狀況來說，十分普遍，值得注意的是慢性疼痛人口，明顯上升，也讓止痛藥已經成為，民眾最常用的健保藥品之一。

竹山秀傳醫院藥劑科藥師蔡承霖表示止痛藥其實蠻容易影響到，我們的肝臟跟腎臟，那我們就會比較擔心民眾，在使用上如果不清楚，就可能就會服用到過多的藥物，然後對我們的肝腎造成負擔。常見的止痛藥有兩種，舉例來說一種是乙醯氨酚，也就是俗稱的普拿疼，另外一種是我們所謂的，非類固醇性抗發炎藥，也是所謂的 NSAIDs，乙醯氨酚這個藥，如果成人一天攝取超過4000毫克，或者是跟酒精一起服用的話，就比較容易對肝臟造成負擔。

止痛藥有應用一部分，很大部分是在癌症病人的疼痛處理上面，陽明交大醫院藥劑部主任 王怡凱表示癌症的病人可能會因為腫瘤的侵犯，或者是侵犯到骨頭或是軟組織等等，造成病人一些疼痛。

由於高齡化社會的趨勢，加上現代人上班久坐、姿勢不良以及運動量不足等生活習慣，使得「疼痛人口」不斷攀升，疼痛，已經成為一種隱形的國病。

因為許多市售的綜合感冒藥、止痛退燒藥、甚至某些複方胃藥中，都含有乙醯氨酚成分。成大醫院家庭醫學部主治醫師吳怡萱表示民眾往往在不知情的情況下，同時服用多種藥品，導致單日劑量超標。所以民眾用藥前，需仔細核對藥品標示上的乙醯氨酚，或普拿疼成分。

止痛藥就是蠻容易有，很多品項跟不同的成分，竹山秀傳醫院藥劑科藥師蔡承霖表示很常就是設計成複方的形式，所以使用上可能會有，不小心有藥物濫用的可能。

乙醯氨酚類藥物，商品名如普拿疼，TVBS資深醫藥記者蔣志偉採訪發現，市面上最普遍、而且最容易取得的解熱 鎮痛藥。它的作用機轉主要是透過提高人體的疼痛閾值，以及作用於下視丘的體溫調節中樞來退燒。與另一類常見的非類固醇類消炎止痛藥不同，乙醯氨酚沒有抗發炎作用，但也因為較不傷腸胃，而被廣泛使用，但風險最常被忽視。

台灣的就醫很方便，彰濱秀傳醫院骨科部主治醫師黃俊憲表示基層診所狀況出現感冒、腸胃不適、肌肉痠痛等，會給開立消炎止痛藥給病人使用。

東元綜合醫院神經內科主治醫師 林孟昕表示現在人口邁向高齡化，我們也長期處在高壓、運動不足及長期久坐的狀態，所以很多人會有疼痛的現象，需要使用到止痛藥，但是服用太多會有傷害肝臟的風險，因此服用止痛藥時盡量不要跟酒一起食用

竹山秀傳醫院藥劑科藥師蔡承霖指出現在人比較注重運動，那可能在運動的時候就不經意的過度運動或是太激烈，造成運動傷害，可能就會讓我們的肌肉痠痛的情況產生。那有一些人可能因為工作，或是其他需要，要長時間久坐，或是姿勢不良搬重物或是有壓力，那這些也會讓疼痛的狀況發生。

專家提醒民眾應遵照醫師或藥師指示服用，千萬別擅自增加劑量。如果服用藥物後，疼痛仍持續，可能身體出現狀況，務必尋求專業治療，從根本上解決疼痛問題。

