疼痛一年半找不到原因 國中女反覆腹痛送急診 中醫揭：是肝氣卡住
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 林姓國中女孩一年半來反覆出現腹脹與腹痛，痛起來冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，家人多次將她送往急診。然而抽血、X光、超音波等檢查皆顯示正常，只能依賴止痛藥短暫壓制症狀。女孩也曾在一般門診接受腸胃藥治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓她對進食產生恐懼，生活品質大受影響。
因為症狀久治不癒、痛苦不斷，家屬焦慮之下四處求助。親友得知情況後，推薦女孩至光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師門診調整體質。郭醫師回憶，女孩初診時腹部緊繃、按壓即感脹悶，臉色略顯蒼白，再進一步詢問生活作息，才發現她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，加上情緒緊張，符合中醫所謂「肝氣鬱滯」的體質特徵。
郭醫師解釋，肝氣鬱滯可理解為身體的氣機卡住，腸胃就像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，因此會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀。郭醫師強調，她的腸胃不是吃壞，而是整體氣機受阻。這種情況常發生於青少年常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，常見這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半的落差。
經過問診與詳細評估後，郭醫師替女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，並建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維持規律睡眠與情緒穩定。令人意外的是，僅治療一週，女孩腹脹與腹痛就明顯改善，終於能正常進食，不再因突發劇痛而進出急診。
郭醫師提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能性腸胃症狀。他呼籲家長留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理，避免症狀長期反覆、影響學習與生活。
