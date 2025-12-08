疾呼不分藍綠強力肅貪光電個案 蔡英文籲勿汙名綠能：否則將扼殺台灣經濟利益

前總統蔡英文昨日再度發文談及能源轉型，呼籲勿因涉貪個案汙名化綠能，否則將扼殺台灣共同的經濟利益。翻攝自臉書



立法院日前通過環評修法，加嚴限制光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文昨日（12/7）再度談及能源轉型，指出發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，她認為應對涉貪個案不分藍綠、強力肅貪，業者應集體自律，但政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，「如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。」

蔡英文昨日晚間發文表示，這是她卸任後第二次和大家聊「能源轉型」，指出發展綠能是台灣跨越黨派的共識，台灣三個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

蔡英文強調，面對負面的衝擊，她認為應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。現在正在偵辦中的弊案，大多是從自己任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

蔡英文指出，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

蔡英文強調，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

