疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。
集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員，察覺老翁神色緊張、言談閃爍，懷疑情況不單純。通報轄區警方前來協助後，員警關懷詢問發現，老翁先是聲稱提款是為了給長子購屋之用；但員警當場撥打電話查證時，老翁長子卻表示對購屋一事毫不知情。
警方表示，現場員警耐心勸導與查問，老翁終於坦承，是收到1封所謂「衛福部」署名的電子郵件，信中指示繳交百萬元保證金，就能長期獲得疾病補助。員警當場揭穿詐騙集團的伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住民眾的血汗錢。
集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電話或簡訊等，要求民眾提供帳戶資料，或先行繳納保證金等。如有疑慮須立即撥打165反詐騙專線，或向鄰近派出所諮詢查證。也呼籲，民眾遇到類似「補助款」、「退稅」、「投資回饋」等訊息，務必提高警覺，謹慎查證，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。
照片來源：南投縣警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
艾普斯坦郵件爆川普曾與受害者「密會數小時」 2萬頁黑料解密引發政治風暴
[Newtalk新聞] 美國政壇再掀風暴。眾議院監督委員會近日公佈超過 20,000 頁與已故性犯罪者艾普斯坦有關的文件與電子郵件，其中一封郵件揭露，艾普斯坦曾聲稱總統川普曾與其「一名受害者相處數小時」，引發軒然大波。 《CNN》報導，這批文件由眾議院監督委員會民主黨議員公開，內容包含艾普斯坦與其長期合作夥伴吉斯萊恩．麥克斯韋（Ghislaine Maxwell） 及作家邁克爾．沃爾夫（Michael Wolff） 的往來郵件。最受矚目的是 2011 年四月艾普斯坦發給麥克斯韋的一封信件，他寫道：「我想讓你明白，那條沒有吠叫的狗就是川普……『受害者』和他一起在我家待了好幾個小時。」 雖然郵件中提到川普的名字，但並無任何郵件直接由川普本人發出或寄給他。川普方面強調，自己「從未有任何不當行為」。 白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）痛批民主黨「選擇性洩露」文件，試圖「編造虛假敘事，來抹黑川普總統」。川普本人隨後在《Truth Social》上發文表示，民主黨正「利用艾普斯坦騙局轉移人們對他們巨大失敗的注意力，尤其是政府停擺危機」；共和黨方面也提交了另一份完整的 20,000新頭殼 ・ 3 小時前
太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報
社會中心／綜合報導柬埔寨太子集團進行國際詐騙，在台灣大量購買豪宅、豪車，儼然當成洗錢基地。但總是透過現金交易，動輒提領幾億現金。立委質疑金管會有沒有把關？銀行是在睡覺嗎？金管會主委證實，曾金檢十家銀行，七年來疑似洗錢申報多達52次。北院也罕見澄清，15萬交保的性感特助，是檢察官法命具保候傳，並非法官裁定。檢警調來到和平大苑豪宅，進行搜查，光一戶豪宅就要破億，太子集團還一共買下11戶，豪車更不用說，包括要價兩億的「山豬王」布加迪在內，一共26部超跑，洗錢金額共超過45億，傳出都是現金交易，難道金管會都不知情嗎？立委（國）賴士葆vs.金管會主委彭金隆「我們總共有十家銀行，十家銀行有進出，掌握你們處理什麼，仔細地去看這個內容，至少它在通報上是沒有問題，這十家的銀行有沒有問題，你告訴我嘛初步了解，現在初步來看他們在做大額通報，應該是都符合規定。」和平大苑豪宅一戶破億 針對太子集團過去七年銀行局申報５２次洗錢情資（圖／民視新聞）一般人要提領幾十萬，就會受到行員再三關心，破億的現金，卻能夠提領得如此輕鬆，針對太子集團洗錢案，金管會在立院證實，過去七年都有掌握，銀行局甚至加碼表示，光是洗錢申報就高達52次。立委（民）李坤城vs.銀行局局長童政彰「我們目前掌握到的訊息，是從108年之後，金融機構有做了，有52次的相關申報動作，你們把情資給調查局，調查局沒有任何的動作嗎，這個是整個國家洗防體系，哇那我們國家整個洗防體制有問題耶。」陳志左右手李添特助劉純妤１５萬交保挨轟縱放 北院澄清檢方未聲押無從介入（圖／民視新聞）疑似透過六十個銀行帳戶洗錢，過去有十家銀行都有按規定，進行大額通報，檢警調似乎也早就知情，卻直到美國司法部起訴，才動了起來，被質疑是不是慢半拍。太子集團主席陳志左右手李添，他的特助劉純妤，姣好的臉蛋和身材，成了外界討論焦點，只是訊後十五萬交保，引來網路狂轟縱放詐欺犯。北院罕見特別澄清，是檢察官並未就該被告聲押，法院依法無從介入，強調交保並非法官所裁定，盼弭平外界質疑聲浪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報 更多民視新聞報導太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半民視影音 ・ 20 小時前
破除僵化制度！新北1輛長照特約車平均服務78人 市議員籲廣納民間代步業者
新北市有78萬餘位高齡人口、18.6萬餘位身心障礙人士，市議員陳世軒今（13）日市政總質詢指出，新北長照特約車一輛車要服務78人，復康巴士一輛車要服務376人，有自行行動能力的受照顧者因現行僵化制度，叫車侷限於市府簽約交通服務，有限資源比南韓巨星G-DRAGON演唱會門票還難搶，盼與民間代步平台合作自由時報 ・ 2 小時前
宜蘭蘇澳淹水消退 鎮公所出動灑水車 (圖)
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。12日上午積水幾乎已全消退，民眾忙著整理家園，鎮公所也出動灑水車清理道路淤泥。中央社 ・ 1 天前
中小學數位學習深耕計畫 8年培育逾2萬AI人才
（中央社記者陳至中台北13日電）近年AI風潮席捲各界，教育部透過「中小學數位學習深耕計畫」，結合學科知識和新興科技，累積開發出216套創新課程，8年來有超過2萬人次受惠。中央社 ・ 1 小時前
航空障礙燈光污染直射住家 陳世軒籲新北、中央溝通採用ADLS
都市區域建物密集，新北市議員陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐，長期光污染恐影響健康；都市發展，相關光害未來只會越來越多，盼市府向交通部民航局溝通裝設「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」。自由時報 ・ 1 小時前
光復鄉紅色警戒卻恢復上班課? 徐榛蔚臉書被灌爆
生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 台北報導馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒還沒解除，但週四除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村兩地外，包括光復鄉等地都正常上班上課，消息一出縣民湧入縣長徐榛蔚臉書，砲轟紅色警戒怎麼上班？收容要怎麼上課？就有家長抱怨無所適從，連議員也罵「真的做不到」。民視 ・ 2 小時前
假衛福部、真詐騙 南投警聯合行員保住民眾百萬積蓄
又見詐騙新手法！南投縣一名民眾日前接獲一封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得一筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新臺幣一百萬元作為保證金。該民信以為真，依照郵件指示前往彰化銀行水里坑分行提領現金，所幸，臨櫃行員通報警方即時保住，差點將辛苦積蓄拱手送給詐騙集團。警方表示，該民眾前往提領現金，臨櫃行員察覺該民神色緊張、言談閃爍，懷疑情況可疑，立即通報警方前來協助。警方趕抵現場關懷詢問時，該民先稱提款係為提供長子購屋所用；惟員警當場撥打電話查證，長子表示毫不知情，經警方耐心勸導與查問，該民終於坦承係收到假冒「衛福部」電子郵件，信中指示須繳交百萬保證金才能獲得補助。警方當場揭穿詐騙伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住民眾血汗錢。集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電 ...台灣新生報 ・ 1 天前
Klook客服信嗆白癡客人 業者：賠1萬+擬辭退員工
一名網友發文抱怨，他在旅遊平台Klook客路訂購行程，不過因為過程發生問題要求退費，但卻遭客服電子郵件標註為「白癡客人」讓他傻眼直呼：「竟然這樣污辱人」。中天新聞網 ・ 7 小時前
觀旅局拓展台中機場國際航線 邀日本高松機場代表打卡最夯景點
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市近年逐漸成為國際旅客首選的旅遊城市，台中國際機場已成為旅客入境台灣的互傳媒 ・ 1 小時前
雨彈襲擊蘇澳! 鎮公所安置19人.加派人馬堆沙包
生活中心／綜合報導宜蘭縣蘇澳鎮積水，好不容易在昨天上午幾乎全部消退，民眾忙著整理家園，鎮公所也出動灑水車清理道路淤泥，但今天又開始下雨，鎮公所不敢大意，趕緊加派一組人馬，在進指揮所旁堆沙包。民視 ・ 2 小時前
獨家／颱風天綠鬣蜥爬民宅矮牆 里長拿「釣竿」活逮
獨家／颱風天綠鬣蜥爬民宅矮牆 里長拿「釣竿」活逮EBC東森新聞 ・ 2 小時前
南投衛生局追蹤芬普尼雞蛋 無流入校園營養午餐
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，該局抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物與規定不符後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對相關違規批次溯源碼為「I47045」產品，已督導...自立晚報 ・ 1 天前
南投縣農村再生成果展 展現多元風貌
記者劉晴文／南投報導 南投縣政府十二日在中台灣創新園區舉行農村再生成果展，百餘名社區…中華日報 ・ 20 小時前
新聞幕後／美國也要普發現金？每人可領6萬！川普背後布局拆解一次看
美國也要普發現金了？美國總統川普突然宣布，要把關稅收入直接回饋給全體美國人，每人至少可領2,000美元（約新台幣6萬元）。然而這項「天降紅包」背後，其實藏著極敏感的政治盤算——共和黨在近期地方選舉中慘敗，川普民意受創，白宮幕後急得像火燒眉毛，才催生出這份「從天而降的大撒幣政策」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
南投清晨4：26地牛翻身！ 規模4.5最大震度3級
颱風侵擾期間又有地震來襲，南投今（12）天清晨4：26發生有感地震，中央氣象署地震報告顯示，芮氏規模4.5，位置在南投縣國姓鄉、南投縣政府東北方31.2公里，地震深度23.7公里，最大震度在南投、台中台視新聞網 ・ 1 天前
旅遊網站買行程寄信問客服 回覆信被標註"白癡客人"
生活中心／綜合報導有網友投訴，透過旅遊預訂平台Klook購買行程，因為旅遊過程發生問題，於是寄電子郵件詢問客服，沒想到客服回信時，竟註記他是"白痴客人"，讓他非常不能接受，對此，業者回應，是客服同事訓練和管理不足所造成，目前正在研議懲處，將提供1萬元賠償。民視 ・ 2 小時前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 20 小時前
買日本1日遊客訴！遭客服回信「白痴客人」 Klook道歉了：最重辭退員工
近日有網友發文投訴自己使用Klook購買一日遊行程，由於行程中的部分問題，因此寄電子郵件與Klook客服溝通，不料卻被稱是「白痴客人」，讓他氣炸直接將電子郵件截圖PO上網。對此，Klook官方表示，「已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，並給出價值1萬元的相關賠償。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
客服回信竟標註「白痴客人」 klook道歉賠1萬：最嚴重開除員工
有網友於Threads貼出電子郵件截圖，稱向亞太地區旅遊平台Klook購買「茨城土浦花火大會一日遊」行程，敗興而歸後提出理賠申請，收到的回信竟被標註「白癡客人」，且理賠申請未通過。對此，Klook官方中廣新聞網 ・ 5 小時前