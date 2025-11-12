疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐

cnews204251112a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。

集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員，察覺老翁神色緊張、言談閃爍，懷疑情況不單純。通報轄區警方前來協助後，員警關懷詢問發現，老翁先是聲稱提款是為了給長子購屋之用；但員警當場撥打電話查證時，老翁長子卻表示對購屋一事毫不知情。

警方表示，現場員警耐心勸導與查問，老翁終於坦承，是收到1封所謂「衛福部」署名的電子郵件，信中指示繳交百萬元保證金，就能長期獲得疾病補助。員警當場揭穿詐騙集團的伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住民眾的血汗錢。

集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電話或簡訊等，要求民眾提供帳戶資料，或先行繳納保證金等。如有疑慮須立即撥打165反詐騙專線，或向鄰近派出所諮詢查證。也呼籲，民眾遇到類似「補助款」、「退稅」、「投資回饋」等訊息，務必提高警覺，謹慎查證，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。

照片來源：南投縣警方提供

