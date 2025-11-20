疾管署主任要女技工當私廚？ 羅一鈞下令送考績會「2人職務無調動」

疾管署東區管制中心一名簡姓主任今（11/20）遭爆料涉嫌公器私用，要求女技工為他準備早、午餐。游騰傑攝



疾管署東區管制中心一名簡姓主任今（11/20）遭《鏡週刊》踢爆涉嫌公器私用，要求女技工為他準備早、午餐，基層同仁向政風室檢舉，政風卻認為查無不法，讓基層炸鍋。疾管署稍早緊急出面回應，時任署長莊人祥當時是以告誡處理，現任署長羅一鈞重新檢視後指示就主管「行政管理欠妥」部分，提報考績委員會，疑涉職場霸凌的部分，也已請人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制。

對此，疾管署副署長曾淑慧今回應，署長羅一鈞重新檢視後指示就主管「行政管理欠妥」部分，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議，同時也啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境，並指出目前技工、主任兩人職務並沒有調動。

曾淑慧表示，有關媒體報導本署東區管制中心簡任主管被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，已在今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，後即已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，故當時即由時任署長莊人祥親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。因本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，今日現任署長羅一鈞重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。

另該報導中指出匿名投訴人表示：「……大家長期在壓力與恐懼中工作」。因此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，迄今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴；曾淑慧表示，署長羅一鈞已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。

