疾管署主任遭控霸凌 技工出面吐心聲：是天大的冤枉

為了調查東區管制中心是否出現霸凌案，疾管署24～26日間，請東區管制中心33名員工匿名填寫問卷，署長羅一鈞也在26日親自快閃花蓮了解情況。（林周義攝）

近期有媒體報導疾管署東區管制中心主任把技工當廚娘，為她料理早、午餐。疾管署長羅一鈞26日快閃花蓮與技工會面了解情況，技工指出，疫情開始，大家都很忙碌，她認為自己不是專業人士，幫不上忙，但可以幫大家熱便當。事件發展成這樣，她覺得很難過，不知道自己的舉手之勞會害到主任。她直言，「主任根本沒有霸凌我，而且也沒有欺負下屬，他反而是一個很關心我們技工工友的人」。

為了調查東區管制中心是否出現霸凌案，疾管署24～26日間，請東區管制中心33名員工匿名填寫問卷。羅一鈞表示，匿名問卷中有同仁指出，該技工是在疫情期間，見大家很忙碌，才決定要協助備餐。為此，他在26日快閃花蓮，向當事人了解情況，並在26日公布技工口述錄音。

技工透露，主任根本沒有霸凌我，而且也沒有欺負下屬，他反而是一個很關心技工工友的人，常常會問我們家裡的狀況。所謂的備餐，是熟食放到微波爐或者蒸便箱，弄熱就可以。例如，7-11的太空包、微波食品等，這只是舉手之勞，且做得很快樂。對於被說是買菜到辦公室煮，她直言，這真的是天大的冤枉，絕對沒有這種事情，茶水間根本不能煮，都是微波或蒸便箱而已。

「我覺得做得很開心快樂，因為覺得說他們都是專業人士，工作已經夠辛苦，尤其在疫情期間，專業的方面我幫不上忙，我只能說幫忙熱便當」。技工表示，她是很熱心地幫大家做這些事情，對於此事被認為是霸凌，她蠻難過，並不知道舉手之勞會害到主任，非常抱歉。

疾管署副署長曾淑慧指出，在考績會中，疾管署請了人事室、政風室進行說明，同時請東區的主任陳述。委員們進行充分討論後，不予懲處有10票，懲戒1次有3票，最後決定不予懲處。

羅一鈞指出，依據技工的陳述，本事件無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果，將加熱後的食物擺盤等，雖然是主動為之，但不是工作的範圍，難免易招致特權或討好長官的疑慮。為端正風氣，疾管署將通案檢討，除禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

他重申，疾管署維護友善健康職場環境之立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道，並確保管道暢通。

