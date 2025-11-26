疾管署主任遭爆霸凌屬下「要求備餐」！當事人還原真相：只是熱便當

疾管署今（11/26）日下午召開臨時記者會，由羅一鈞署長及曾淑慧副署長出席，說明本署某主管人員行政管理爭議案處理情形。游騰傑攝



疾管署東區管制中心一名簡姓主任日前遭《鏡週刊》踢爆涉嫌公器私用，要求女技工為他準備早、午餐，基層同仁向政風室檢舉，政風卻認為查無不法，讓基層炸鍋。事後，疾管署長羅一鈞下午說明，當事人表示無霸凌情形，就主管人員行政管理欠妥部分，經考績委員會討論後決議「不予懲處」。

疾管署表示，為釐清本署東區管制中心主管人員於今年7月被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，所涉行政管理爭議與是否涉及霸凌情形，疾管署業啟動員工協助方案關懷機制，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。

為進一步瞭解該技工是否遭霸凌，署長羅一鈞表示，已親自拜訪當事人，並獲其同意於記者會中公布相關陳述內容，依當事人表達，其並無遭霸凌情形，當事人直言「簡主任根本沒有霸凌我，而且也沒有欺負屬下，他反而是一個很關心我們屬下技工、工友的人，常常會問我們家裡的事情狀況，蠻關心我們的一個長官」。

女技工還原備餐實情，最初是因為新冠疫情爆發，疾管署大家都很忙碌，她非專業人員，沒辦法幫上忙，但是熱便當一類的事情她還做得到，「所以我也蠻熱心的幫大家做這些事情，我覺得做得很開心快樂」，也否認烹調煮食一事，強調只是拿到外面買來的東西，再經過微波爐或者蒸飯箱熱過而已，因為「煮的話，我們茶水間根本都不能煮」。

女技工說，自己就只是舉手之勞，卻發展成這樣令她相當難過「不知道這樣的舉手之勞，造成簡主任的困擾，真的非常抱歉」。

至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

另就職場環境方面，疾管署說明，目前雖未完全收齊東區管制中心同仁之回復問卷，但就已陸續收到部分，確有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，考量後續尚需就同仁於問卷反映事項妥為調整改善，羅一鈞旋即指示副署長曾淑慧自下週一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。

疾管署指出，依據技工的陳述，本事件尚無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，雖係其主動為之，難免易招致特權或討好長官的疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

羅一鈞重申，疾管署維護友善健康職場環境之立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。

