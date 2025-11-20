疾管署主管把「技工當廚娘」 羅一鈞下令下令送考績會

署長羅一鈞針對此事件已要求重啟檢視，並將在一週內送考績委員會審議並啟動員工關懷機制。（圖／翻攝自Google maps）





衛福部疾病管制署東區管制中心簡姓主任遭基層投訴，長期要求女技工在上班時間準備早、午餐，餐點被形容宛如月子餐，還得親送到辦公室，被質疑嚴重公器私用。多名員工也指稱，簡男平時對下屬態度強硬、常以咆哮方式管理，被批根本是土皇帝，使同仁長期在壓力與恐懼中工作。

根據《鏡週刊》報導，女技工每天清晨就得準備地瓜、茶葉蛋、咖啡等早餐，午餐更要在影印室整理食材、煮菜、裝盤，再按時送到簡姓主任辦公室。遭基層人員指控，這已完全超出技工職掌，是把公務人力當成私人廚娘。

對此，疾管署今（20日）證實，今年7月2日曾接獲匿名檢舉，政風室啟動調查並與相關單位會商，確認簡姓主任在行政管理上確有不妥，但當時未認定涉及不法，前署長莊人祥僅以親自告誡方式要求其改善，並於7月28日回覆檢舉人。事後未進一步處分，此做法也引發基層不滿。

事發後，署長羅一鈞今日重新檢視案件，認為此事恐影響防疫團隊運作與基層士氣，已要求就該主管行政管理欠妥部分提報考績委員會，並承諾於一週內召開會考績委員會審議。

疾管署副署長曾淑慧說明，目前並無同仁正式提出霸凌申訴，但考量報導內容提及的壓力與職場氛圍，羅一鈞已指示人事單位主動介入，啟動員工協助方案，並將透過匿名問卷了解實際狀況，避免同仁因身分曝光而不敢陳述。

此外，疾管署去年底才傳出新興傳染病整備組黃姓組長遭控霸凌下屬並被調職記過，如今東區中心再爆主管風波，再度引發外界對疾管署管理文化與職場環境的質疑。疾管署強調，將進一步釐清事證、依法處理，並持續改善職場環境，避免類似爭議重演。

