疾管署主管涉「公器私用」竟把技工當廚工 羅一鈞出手了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
疾管署東區管制中心一名簡姓主管，遭媒體報導爆料涉「公器私用」，竟要求技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室舉報，該主管僅被告誡。疾管署長羅一鈞指示，該案應提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。
疾病管制署今（20）日表示，有關媒體報導本署東區管制中心簡任主管被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，疾管署於今年7月2日已接獲檢舉人匿名投訴，後即已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，故當時即由署長親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。
疾管署也說，因該案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，今日羅署長重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。
另該報導中指出匿名投訴人透露「大家長期在壓力與恐懼中工作」，對此羅一鈞已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。
