疾管署主管逼女技工煮早午餐 羅一鈞：1周內開考績會

衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任遭爆料，濫用權力指示女技工每天準備豐盛早餐、午餐，公器私用享有高官待遇。疾管署今天（20）說明，今年7月曾接獲匿名投訴，經調查行政管理確有不妥，已告誡該主管檢討改進。署長羅一鈞今日重新檢視本案後，指示重新調查並於1周內提報考績委員會。

去年底疾管署才爆出「土皇帝」霸凌案，涉案的新興傳染病整備組黃姓組長遭調職記過。近日又有媒體報導，疾管署東區管制中心簡任主管被投訴，讓技工為其料理早、午餐。基層員工曾蒐證並向政風室檢舉，但沒有下文。

疾管署發言人曾淑慧今天說明，今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，即由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示，其行政管理確有不妥。當時疾管署長莊人祥曾親自告誡受檢舉主管，深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。

曾淑慧指出，由於本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，今日羅署長重新檢視本案後指示，針對該主管行政管理欠妥的懲處提報考績委員會，並於1周內召開考績委員會審議。

另針對報導中指出，匿名投訴人表示「大家長期在壓力與恐懼中工作」，曾淑慧表示，由於先前接獲匿名檢舉且無具體陳述，迄今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴，因此羅署長已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制。

曾淑慧補充，由於目前仍是匿名檢舉，將針對媒體報導的情節，以匿名問卷方式了解東區管制中心同仁實際感受，並於1周內提報考績會審議，決定後續處置。

