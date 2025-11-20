疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會

（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。

鏡週刊報導，衛生福利部疾病管制署東區管制中心簡任主管遭員工指控，私用技工為其料理早、午餐。羅一鈞今天對媒體表示，署內在7月2日接獲檢舉人匿名投訴，提及此狀況，經調查後認為，雖然此行為沒有不法，但行政管理確實失當，因此當時由時任署長莊人祥告誡受檢舉主管，要求其深自檢討改進、不得再犯。

羅一鈞說，因近期再有媒體爆料此事，自己身為新任署長，重新檢視此案，認為雖然近期間並沒有重新傳出相關情況，但因此案件可能影響防疫團隊指揮協調運作，甚至打擊基層士氣，因此已指示就此主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會，並於1週內召開考績委員會審議。

對於報導中指匿名投訴人表示「大家長期在壓力與恐懼中工作」。羅一鈞說，此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，雖然目前尚無人對該主管提出霸凌申訴，但已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，以訪談或問卷等方式，在兼顧人員隱私前提下，瞭解東區管制中心人員實際感受，以維護友善健康職場環境。（編輯：李亨山）1141120