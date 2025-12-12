疾管署估：新冠疫情明年5月恐有一波流行

▲疾管署副署長林明誠說明，目前新冠疫情處於低點，但根據模型預估，明年5月可能會再有一波流行。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（12）日公布，明年自1月1日起至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。疾管署副署長林明誠表示，因應接下來會有的春節、連假等，國內外會有許多交流，且施打疫苗不是馬上就會產生抗體，加上預估明年5月可能會有一波疫情，因此建議民眾利用這個時間點接種。

林明誠提到，今年新冠疫苗接種較去年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較去年同期的71.4萬增幅30.7%；50至64歲接種人次約40.8萬，較去年同期的34.5萬增幅18.3%。

林明誠表示，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力。

林明誠說，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今年12月9日會議討論，決議明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種的民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

林明誠指出，連續假日民眾會出國、外出交流，也因為疫苗並非施打後就立刻產生抗體，疫苗對於世界主流的病毒株仍是有效，藉由這個機會施打疫苗後，效價還可以持續約半年。

而在公費接種新冠疫苗的這2個月，林明誠提到，會先暫停自費疫苗的供應；而新冠疫苗的自費價，預計落在約4000元。他說，雖然目前新冠疫情處於低點，但根據模型預估，明年5月可能會再有一波流行，因此建議民眾盡快接種。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意。

疾管署提醒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾儘早前往合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。

今年約有2700家接種新冠疫苗的合約院所，國內公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

