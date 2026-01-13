疾管署估2週後進入流感流行期 春節前後達高峰

台灣流感疫情已升溫，疾管署發言人林明誠今天(13日)表示，預估2週後流感疫情將進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰；由於先前已有過一波秋季疫情，因此預估接下來這波疫情規模會較小。

國內流感疫情開始升溫，疾管署13日公布最新統計，上週類流感門急診就診共9萬1,842人次，比前一週上升9.6%，個案感染病毒型別以A型H3N2為多，且持續出現重症、死亡病例，上週新增23例重症、3例死亡，重症病例以65歲以上長者佔64%及具慢性病史者佔83%為多，88%未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全球流感活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢，但仍處流行期；美國、歐洲疫情呈上下波動，仍處高點。

疾管署發言人林明誠指出，目前已見國內流感疫情回升跡象，預估2週後流感疫情將進入流行期，並在農曆春節前後達到高峰。目前公費流感疫苗僅剩約17.9萬劑，他呼籲高風險族群盡快接種，以降低重症、死亡風險。

林明誠提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，他提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。