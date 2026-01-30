疾管署修梅毒防治手冊 未滿16歲個案納風險管理

（中央社記者曾以寧台北30日電）衛生福利部疾病管制署統計，13至24歲梅毒病例數逐年上升，其中2025年較2024年增加8.4%。疾管署修正「梅毒防治工作手冊」，納入未滿16歲確診個案為風險管理對象，2月起實施。

疾管署發言人林明誠今天告訴中央社記者，國內在2019至2025年間，梅毒通報病例主要集中於25至34歲族群；但13至24歲年輕族群病例數呈逐年上升趨勢，其中2025年較2024年增加8.4%。

青少年族群感染風險持續升高，疾管署持續加強疫情監測與防治介入，日前發函中華民國醫師公會全國聯合會，因應梅毒防治所需，檢送修正「梅毒防治工作手冊」，自今年2月1日起實施。

林明誠說明，這次修正重點之一，就是納入未滿16歲梅毒通報確診個案為風險管理對象，也就是須由衛生局（所）人員進行疫調與衛教，以瞭解青少年會有風險行為的相關因子，探究這些因素，再進而強化介入面向及提供防疫資源。

林明誠指出，同時考量涉及「傳染病防治法」及「兒童及少年福利與權益保障法」雙重通報義務，也持續強化與社政單位聯繫，以保護青少年的健康安全。

除了修正工作手冊，林明誠說，疾管署也自去年7月起，提供性傳染病匿名諮詢服務，以及針對24歲（含）以下年輕族群或學生提供匿名梅毒快速篩檢服務，今年擴大至79家醫療院所加入提供服務。

根據函文內容，本次新增疫情調查及個案管理與接觸者追蹤暨伴侶服務，以懷孕梅毒及未滿16歲梅毒個案等風險管理個案為對象；並新增「未滿16歲性傳染病疫調訪談指引」，針對未滿16歲個案，提供訪談前準備、訪談進行方式及相關注意事項與法源依據等資訊，以供醫療院所或衛生單位工作人員運用。

訪談指引基本原則指出，應保障未滿16歲者身心安全與尊嚴、尊重其表達權與自主意願及避免二次傷害與情緒創傷；且應依據法規辦理必要通報，強化跨單位合作與轉介機制，考量性傳染病主要感染途徑為性接觸，未滿16歲通報個案須同時啟動兒少保護流程與跨網絡通報。（編輯：管中維）1150130