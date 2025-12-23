疾管署公布明年國家公費疫苗新政策 成人肺鏈疫苗改僅打1劑20價或21價

打疫苗示意圖。（圖／資料照片，圖源：Pixabay）





為使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，衛福部疾病管制署今（23）日宣布，明（115）年將實行3項公費疫苗新政策，包括：成人肺炎鏈球菌疫苗（下稱肺鏈疫苗）升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，以完善對民眾健康之保障。另兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。

一、成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護

疾管署說明，新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（下稱ACIP）今（114）年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）。目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象[65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等3類]之不同接種情形，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格，實施內容如下：

（一）第一階段（115年1月15日起）：

從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年後接種。

（二）第二階段（預估115年年中後）：

僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。

如為高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」），可間隔至少8週接種。

肺鏈疫苗再升級新型疫苗後，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

二、機構長輩流感疫苗升級 強化保護力

疾管署指出，加強型流感疫苗（包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗）英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

三、調升疫苗接種處置費 鼓勵院所提供疫苗接種

我國自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新台幣（下同）100元接種處置費，考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。

除明年預計推動之3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織（WHO）建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，而今年3月ACIP會議決議，亦建議列為優先推動新公費疫苗政策。因此，為維護嬰幼兒健康安全，行政院已於今年12月18日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，將於明年編列116年度預算，並於116年實施。

疾管署強調疫苗接種是預防傳染病最有效的方法之一，此次新政策推出皆參酌國際經驗，具實證基礎、成本效益且符合實務需求，以全面增進接種服務品質，維護國人健康，也呼籲符合各項公費資格的民眾踴躍接種，提升自身免疫保護力，減少傳染病威脅。

