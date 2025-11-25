疾管署公布 新增7例M痘確例

疾管署二十五日公布十一月新增七例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部五例、中部一例及南部一例，因為身體陸續出現皮疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。截至今年十一月二十四日為止，累計確診五百零四例病例。

累計病例當中，四百六十九例本土及三十五例境外移入，今年確診五十二例(四十五例本土及七例境外移入病例)，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型境外或本土病例。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至十月三十一日，全球累計九十八國通報逾四萬八千例M痘病例，一百八十六例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美及東南亞近期呈現上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。

世界衛生組織（WHO）公布，九月五日至十月中旬，除了中非與東非之外，其餘區域合計新增二十一例Ib型病毒個案，其中九例無疫區旅遊史。另非洲以外六國（義大利、荷蘭、西班牙、葡萄牙、美國、馬來西亞）出現無旅遊史且無已知病例接觸史的本土病例，由此顯示，已經出現隱形社區傳播鏈。

疾管署提醒民眾，M痘潛伏期長達二十一天，部分個案症狀出現前一至四天即可傳播M痘，所以接種疫苗為目前最有效預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共有二百七十八家合作醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務。截至今年十一月十九日為止，已有十萬零三千多人至少接種一劑M痘疫苗，其中近七萬三千人完成二劑疫苗接種，顯示仍有三萬多人（占三成）有待接種第二劑疫苗。