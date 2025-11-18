疾管署副署長屏東視察登革熱防治，縣府與中央攜手防堵疫情擴散。（屏東縣政府衛生局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣近期出現本土登革熱群聚疫情，衛福部疾管署副署長林明誠18日南下屏東視察防治作為，與縣府及衛生局人員實地至萬丹鄉檢視元泰街與周邊區域瞭解執行情形，下午也前往縣府拜會副縣長黃國榮，與縣府及鄉公所防疫團隊進行討論及意見交流，共同研商後續防堵策略。

黃國榮表示，縣府自接獲鳳山確診病例有屏縣活動史後，第一時間即啟動相關防治工作，並針對後續兩例確診者的工作地及居住地擴大防治範圍，執行強制孳生源清除及噴藥作業。

黃國榮指出，為避免疫情持續擴散，防疫團隊近日持續以確診者活動地為中心向外擴大規劃防治區塊，截至17日已完成637戶室內強制孳清，積極清除孳生源，全力降低病媒蚊密度，建立阻絕登革熱擴散的防線。

衛生局強調，登革熱需靠全民共同防治，呼籲民眾共同落實「巡、倒、清、刷」，並配合縣府相關防治措施。衛生單位亦將貫徹公權力執行，若查獲陽性孳生源將依傳染病防治法處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰；若拒絕、規避或妨礙防疫工作則處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局為找出潛在病例，阻斷隱形傳播鏈，鼓勵近兩週曾至元泰街及鄰近區域的無症狀民眾主動前往衛生所接受篩檢；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗，若經研判確診，可獲得主動就醫獎勵500元商品卡。