疾管署副署長屏東視察登革熱防治 縣府與中央攜手防堵疫情擴散
記者毛莉／屏東報導
屏東縣近期出現本土登革熱群聚疫情，衛福部疾管署副署長林明誠18日南下屏東視察防治作為，與縣府及衛生局人員實地至萬丹鄉檢視元泰街與周邊區域瞭解執行情形，下午也前往縣府拜會副縣長黃國榮，與縣府及鄉公所防疫團隊進行討論及意見交流，共同研商後續防堵策略。
黃國榮表示，縣府自接獲鳳山確診病例有屏縣活動史後，第一時間即啟動相關防治工作，並針對後續兩例確診者的工作地及居住地擴大防治範圍，執行強制孳生源清除及噴藥作業。
黃國榮指出，為避免疫情持續擴散，防疫團隊近日持續以確診者活動地為中心向外擴大規劃防治區塊，截至17日已完成637戶室內強制孳清，積極清除孳生源，全力降低病媒蚊密度，建立阻絕登革熱擴散的防線。
衛生局強調，登革熱需靠全民共同防治，呼籲民眾共同落實「巡、倒、清、刷」，並配合縣府相關防治措施。衛生單位亦將貫徹公權力執行，若查獲陽性孳生源將依傳染病防治法處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰；若拒絕、規避或妨礙防疫工作則處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。
衛生局為找出潛在病例，阻斷隱形傳播鏈，鼓勵近兩週曾至元泰街及鄰近區域的無症狀民眾主動前往衛生所接受篩檢；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗，若經研判確診，可獲得主動就醫獎勵500元商品卡。
其他人也在看
日本有事「流感暴衝1.5倍」！ 疾管署發話行前快做一事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 近期要赴日本旅遊的民眾，小心流感！疾管署發言人曾淑慧今（18）日指出，「今年日本疫情走向跟台灣類似」，也大概提早一個月左右進入流行期，且近一週快速上升，個案數多了1.5倍，若本身屬於高風險族群，最好提早二週接種公費流感疫苗再出門；如果不符合公費接種條件者，也可以跟醫師討論評估是否自費接種。 國內目前流感疫情仍一路緩降...匯流新聞網 ・ 1 小時前
登革熱再增4例！「高雄、屏東」3患者都逛同一市場 疾管署急查關聯
[Newtalk新聞] 疾管署今(18)日公布，上週新增4例本土登革熱病例，出現在新北汐止、高雄鳳山與屏東萬丹。疾管署指出，新北病例為60多歲女性，感染第一型，基因定序與今(2025)年內湖1例越南境外移入個案相似。疾管署說明，因兩案居住距離遠，且境外移入個案在可傳染期間未與其有相同活動史，研判社區可能仍有隱藏感染源，該案將監測至11月29日。 疾管署表示，高雄市個案為30多歲男性，屏東縣個案則為50多歲及20多歲女性，其中高雄及屏東50多歲個案均感染登革病毒第二型，另一例正在檢驗中。衛生單位疫調發現，這3名個案潛伏期均有萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，具地緣相關性，惟3案關聯性仍待進一步釐清。疾管署指出，目前3名個案接觸者均無疑似症狀且檢驗結果為陰性。 疾管署說明，衛生單位已安排個案活動地擴大疫情調查及孳生源查核、戶內外化學防治等防治工作，同時加強元泰街市場攤商衛教宣導及健康監測，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，落實孳生源清除及防蚊措施，出現疑似症狀請儘速就醫。疾管署表示，目前其他國內本土疫情，臺南市第三型登革熱群聚，近期未再新增個案，預計監測至11月24日，與上述4例個案無流病關聯新頭殼 ・ 1 小時前
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症EBC東森新聞 ・ 1 天前
以為只是感冒？醫示警「4大症狀」恐是心肌炎前兆 胸悶、心悸別拖
知名主持人謝哲青日前在金鐘獎頒獎典禮上神采奕奕，令人難以想像，3年前他曾因心肌炎暴瘦10公斤，心跳一度降至每分鐘僅30多下。當時他誤以為胸悶、失眠只是喪母之痛所致，身邊朋友也以為他是健身有成，直到就醫檢查後，才發現真正的元兇是心肌炎。 病毒感染是心肌炎最常見的原因 又以「柯薩奇B型病毒」最為典型 國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，病毒感染是心肌炎最常見的原因，其中又以引起腸病毒的「柯薩奇B型病毒（Coxsackievirus B）」最為典型。這種病毒會先在腸道與脾臟中繁殖，接著趁機進入心臟，不僅直接破壞心肌細胞，還可能引發免疫系統的錯亂反應。即使病毒清除後，免疫攻擊仍可能持續，導致心臟長期受損。由於病毒感染是心肌炎的主要誘因，預防病毒入侵是防範的關鍵。黃奭毓主任強調，秋冬是感冒與流感高峰期，不論是否屬於高風險族群，都應提高警覺。在心肌炎患者中，約有一半經正確治療後可於2至4週內康復；但約30%可能發展為慢性心臟功能異常或擴張型心肌病（dilated cardiomyopathy, DCM），少數則可能進展至重度心衰竭甚至死亡。 心肌炎初期症狀與感冒極為相似 出現這些症狀應盡快就常春月刊 ・ 1 天前
日本流感爆發！疾管署分析4原因
[NOWnews今日新聞]日本流感爆發，疾管署提到，今年日本與台灣的疫情有點類似，提早約一個月進入流行期，個案數上週與前一週比起來多了1.5倍，個案數急遽增加。疾管署副署長曾淑慧分析，可能與4個原因有...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
家長當心！1月大女嬰腸病毒重症亡 疾管署：已進入流行期
國內再新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，個案為中部一名僅1個月大的女嬰，疾管署今（18）日表示，國內已經進入腸病毒流行期，呼籲家長與孩童都應保持警覺，正確落實良好衛生習慣，如有相關症狀則應盡快就醫檢台視新聞網 ・ 2 小時前
快訊／腸病毒破1.1萬人就診進入流行期！1月大女嬰染「伊科11型」休克歿
衛福部疾病管制署今（19）日宣布上週腸病毒門急診就診計1.12萬人次，達流行閾值(11,000人次)，研判進入流行期；上週新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診
衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...聯合新聞網 ・ 1 天前
衣索比亞爆發馬堡病毒疫情 衛生部通報3死
（中央社阿迪斯阿貝巴17日綜合外電報導）衣索比亞不到1週前宣布爆發馬堡病毒疫情，該國衛生部今天表示，已有3人因感染馬堡病毒死亡。中央社 ・ 18 小時前
台南逾千件登革熱孳生源來自住家 盆栽、容器凹槽成防疫死角
台南今年雖未能守住零本土登革熱，但截至目前僅3例確診，疫情未擴大。時序雖已進入秋冬，但台南氣溫仍偏暖，台南市登革熱防治中心提醒，斑蚊可能躲藏室內溫暖處，統計114年舉發登革熱孳生源場域及發現陽性容器態樣，以住家逼近7成占大宗，截至目前舉發1582件，逾千件都來自住家。中時新聞網 ・ 5 小時前
腸病毒冬季進入流行！疾管署揭原因
[NOWnews今日新聞]中部新增1名一個多月大嬰兒有早產情況，9月下旬出生，於11月上旬出現食慾跟活動力下降，急診就醫時發現血壓偏低，後續發現發炎指數上升等，住院隔天個案有意識狀態改變，當日不幸過世...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
腸病毒疫情反常升溫進流行期 中部一個月大女嬰感染發病2天亡
衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫情周報表示，國內腸病毒疫情上升，11月9至15日國內腸病毒門急診就診人次共1萬1223人次，新增1個多月大的女嬰染伊科病毒11型發病2天死亡。曾淑慧特別指出，就診人次較前一周1萬806人次上升3.9%，達流行閾值1萬1000人次，研判疫情反常，進入流行期，估到明年放寒假才會降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
日、韓、中流感齊升溫 疾管署示警：國內12月上旬恐再上升
日本、韓國與中國近期流感疫情明顯升溫，均以A型H3N2為主流株，歐美也呈上升趨勢，疾管署今（18日）指出，國際疫情常牽動國內流行，加上本週氣溫明顯下降，國內流感疫情雖連降、脫離流行期但仍屬高點，預估12月上旬起可能再度上升，春節前後到達高峰，呼籲符合公費接種資格者儘速接種。自由時報 ・ 2 小時前
1個月大女嬰染腸病毒送醫隔天亡 疾管署提醒：疫情再進入流行期
疾管署今日公布，國內新增1例腸病毒併發重症死亡病例，中部1個月大女嬰出現食欲及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。疾管署提醒，近期腸病毒疫情上升，上週門、急診就診人次甚至再增加近4%，研判進入流行期。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
日韓流感疫情上升！台上週增42重症、10例死亡
日本流感疫病例暴增，更是16年首度於11月發布「流行警報」，因此影響台灣也越來越多人施打疫苗，並關心流感狀況。根據疾管署公布最新資料，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，而近7日新增42例流感重症患台視新聞網 ・ 47 分鐘前
腸病毒升溫進入流行期 中部1月大女嬰染重症身亡
腸病毒升溫進入流行期 中部1月大女嬰染重症身亡EBC東森新聞 ・ 2 小時前
1月大女嬰感染腸病毒身亡！疾管署警告：疫情升溫進入流行期
[Newtalk新聞] 國內腸病毒疫情持續升溫，疾管署今(18)日確認新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，疫情監測數據也顯示已達流行閾值，疾管署提醒民眾務必提高警覺，落實手部清潔與環境衛生，並密切注意新生兒與幼童的健康變化。 疾管署表示，該名女嬰於11月上旬因食慾下降與活力不佳送醫入住小兒加護病房，隔日出現意識改變與休克情形，經搶救仍不幸身亡。檢驗結果確認感染伊科病毒11型並併發重症。！ 疾管署指出，第46週(11月9日至11月15日)腸病毒門急診就診人次為11223人次，較前一週的10806人次上升3.9%，並突破11000人次流行閾值，研判目前已進入流行期。近四週實驗室監測顯示，社區以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型與克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，以伊科病毒11型最多達17例，其餘為克沙奇A16型與克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高。新生兒重症病例已累計15例，疾管署呼籲務必重視幼童的早期徵兆。 疾管署說明，國內已正式進入腸病毒流行期，成人與兒童皆可能感染，尤其成人常無明顯症狀，較易在無察覺的情況下傳染給家中幼兒。新頭殼 ・ 2 小時前
入冬首波寒流＋日本流感爆發 台中累計35例重症、6死
入冬首波寒流來襲，加上日本流感大爆發，台中市流感疫情明顯升溫。根據疾管署統計，自10月1日至11月16日，台中市流感併發重症個案已累計35例、6人死亡，另有11名重症患者仍在醫院治療；上周（第46周）更出現2起機構及1起校園群聚感染。臨床醫師表示，近期不少個案是赴日本旅遊後感染返台，再於社區中傳播，呼籲高齡者與慢性病族群應盡速接種流感與新冠疫苗，才能在秋冬建構足夠保護力。中時新聞網 ・ 40 分鐘前
日本流感疫情狂燒 國內上周增42重症、10死亡
日本近期流感疫情升溫，東京、神奈川等縣市陸續發布流感流行警報。疾管署指出，我國上周流感就診人次下降，但鄰近國家日本、韓國、中國大陸等國都上升，呼籲高風險民眾儘速接種疫苗，或與醫師討論是否自費施打。目前國內新冠公費疫苗，已接種583萬劑，剩餘約90萬劑，部分縣市12月將用罄。中時新聞網 ・ 1 小時前
流感增10死42重症 30多歲高血壓男併發腦出血亡
（中央社記者曾以寧台北18日電）疾管署今天表示，國內流感疫情續降，不過上週仍新增42例流感併發重症及10例死亡。其中南部30多歲高血壓男性併發呼吸衰竭及腦出血死亡，另有4歲男童重症住加護病房。中央社 ・ 1 小時前