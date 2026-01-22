疾管署引真實世界研究：流感疫苗對K分支具保護力

（中央社記者曾以寧台北22日電）有感染科醫師示警，A型流感新變異「K分支」具免疫逃脫，可能導致疫苗效果下降。疾管署今天說，國際真實世界研究以及國內本季流感疫苗開打後疫情下降，都證實疫苗仍具保護力。

新光醫院感染科醫師黃建賢今天向媒體指出，因世界衛生組織（WHO）選擇本季流感疫苗用病毒株後，A型H3N2出現新突變「K分支」，具有免疫逃脫效果，導致本季流感疫苗對抗此病毒的有效力恐已不到10%，且本季流感造成的重症與死亡都可能較往年高。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天晚間透過文字對媒體說明，K分支是去年夏季自澳洲等南半球國家發現後，逐漸向北半球擴散並於秋季開始成為台灣、日本、韓國及歐美主流病毒。

K分支屬於H3N2，林明誠指出，其與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降，才有所謂「保護力剩1成或更低」之說。

不過林明誠表示，去年11月中以來，已有英國、法國及中國的真實世界疫苗保護力研究發表，都證實本季流感疫苗仍具保護力，在兒童的保護力可達5至7成、高齡者的保護力可達2至4成，仍能降低接種疫苗者的流感輕症、住院、重症發生率。

國內往年多在12月前後進入流感流行期，去年則在9月底就進入流行期。林明誠指出，去年10月開打流感疫苗後，也看到國內以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季流感疫情因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了1個月，顯示本季流感疫苗有好的保護力。（編輯：張雅淨）1150122