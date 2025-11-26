疾管署技工案「不予懲處」！原因曝光

▲疾管署署長羅一鈞說明，有關疾管署官員遭檢舉讓技工料理早餐、午餐一事，經重新檢視案件，不予懲處，也與當事人訪談過確認情況。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部疾管署東區管制中心主任日前遭爆料，讓技工料理早餐、午餐，同時爆出基層員工向政風室檢舉，卻僅被告誡，引發不滿。疾管署長羅一鈞當時立即重新檢視案件，提報考績會。而今（26）日疾管署也說明，已親自前往花蓮拜訪當事技工，後續經過考績會投票，確認不予懲處。

根據週刊日前爆料，疾管署東區管制中心簡姓主任讓技工替自己料理早餐、午餐，基層員工向政風室檢舉時，簡僅被告誡，引發員工不滿。而羅一鈞也說明，重新檢視案件，也已提報考績委員會。

廣告 廣告

羅一鈞提到，疾管署後續啟動員工協助方案關懷機制，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，了解其實際感受。

為進一步了解該技工是否遭霸凌，羅一鈞說明，因為這起案件沒有霸凌申訴，因此有親自前往花蓮拜訪當事人，並獲同意在記者會中公布相關陳述內容。當事人表示，其並無遭霸凌情形。若有霸凌申訴，會另外成立相關調查小組。

至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，疾管署副署長曾淑慧說明，不記名投票以3個選項投票，包括不予懲處、懲戒一次、懲戒兩次。表決結果為不予懲處10票，一次3票、兩次0票，結果為「不予懲處」。

疾管署副署長下週進駐東區管制中心 羅一鈞：了解行政管理面業務分配

另外，疾管署說明，目前雖未完全收齊東區管制中心同仁之回復問卷，但就已陸續收到部分，確有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，考量後續尚需就同仁於問卷反映事項妥為調整改善，故已指示副署長曾淑慧自下週一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。

疾管署指出，依據技工的陳述，本事件尚無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，雖然是主動為之，難免易招致特權或討好長官的疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

羅一鈞重申，疾管署維護友善健康職場環境立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本流感高峰恐落在聖誕節！羅一鈞估國內：春節前後留意

流感疫苗估跨年恐就打完！羅一鈞：疾管署再增購15萬劑公費疫苗

食藥署查蘇丹紅化粧品！18項產品歐萊德、古寶無患子中鏢