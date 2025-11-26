疾管署技工案 當事人發聲全文曝

▲疾管署長羅一鈞親自前往花蓮拜訪當事技工，當事人說明，對方並沒有霸凌自己。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部疾管署東區管制中心主任日前遭爆料，讓技工料理早餐、午餐，同時爆出基層員工向政風室檢舉，卻僅被告誡，引發不滿。後續疾管署立即重新檢視案件，提報考績會。今日疾管署公布結果，疾管署署長羅一鈞表示，因應相關案件，前往花蓮拜訪、了解，也已取得當事技工同意，將錄音檔內容公開。當事人透露，「簡主任根本都沒有霸凌我」也對於自己的舉手之勞，害到對方而感到非常抱歉。

為進一步了解該技工是否遭霸凌，羅一鈞說明，因為這起案件沒有霸凌申訴，因此有親自前往花蓮拜訪當事人，並獲同意在記者會中公布相關陳述內容。當事人表示，其並無遭霸凌情形。若有霸凌申訴，會另外成立相關調查小組。

至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，疾管署副署長曾淑慧說明，不記名投票以3個選項投票，包括不予懲處、懲戒一次、懲戒兩次。表決結果為不予懲處10票，一次3票、兩次0票，結果為「不予懲處」。

疾管署公布與當事技工對話全文：

Q：關於最近這個東區的主管說有用技工來幫他備早餐跟午餐這個事情，您本身是這個當事人，您有什麼想要跟大家講的？

A：其實我要說的是，簡主任根本都沒有霸凌我，而且也沒有欺負屬下，他反而是一個很關心我們屬下技工工友的人，常常會問我們家裡的事情狀況，蠻關心我們的一個長官。

Q：那最近備餐是怎麼樣一個情形，可不可以跟大家講一下？

A：其實備餐的事情，就是從疫情開始大家都很忙碌，我又不是專業的，我幫不上忙，但是我可以幫大家熱便當做什麼的話，這一點我還做得到，所以我也蠻熱心的幫大家做這些事情。

Q：那所謂的備餐，那那個備餐的內容是什麼，是外面買來的東西，請您在這邊烹調嗎？

A：沒有沒有啦，就是都是熟食啊，然後都是那個都是熟的東西，放到微波爐或者蒸便箱熱就可以了。

Q：可不可以舉例一下，那所謂熟食是哪一類的熟食？

A：就像7-11的那個太空包那種的啊，不然就是那種放到微波爐，微波爐熱一下都可以的那種東西，很方便的，只是舉手之勞，不知道這樣的舉手之勞，造成簡主任的困擾，真的非常抱歉。

Q：那您講那位主管有沒有說，請您去幫他買菜來辦公室裡面煮？

A：沒有完全沒有，這真的天大的冤枉，怎麼可能主任會做這種事情呢，

而且真的沒有，絕對沒有這種事情，煮的話我們茶水間根本都不能煮，都是微波或蒸便箱這樣的東西而已，加熱的東西這樣。

Q：那您覺得有沒有遭到他的所謂的霸凌？包括比如說是權勢的威脅、或者是羞辱、或者是說對你很不客氣、或者是說您想要拒絕這些工作、但是都拒絕不了？

A：沒有耶，我覺得做得很開心快樂，因為覺得說他們都是專業人士，工作已經夠辛苦，而且尤其在疫情期間這樣，專業的方面我幫不上忙，我只能說幫忙熱便當做什麼，我還做得到這樣。

Q：那對於這個事件就是發展成這樣，您的心情是怎麼樣？

A：我蠻難過的，造成簡主任的困擾，造成他的傷害，我不知道我的舉手之勞，害到他，非常抱歉。

