疾管署技工親曝「沒有被霸凌」 副署長將進駐督導

（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布音檔，技工親自澄清沒有被霸凌；不過因有工作分配不均等意見，將派副署長曾淑慧進駐督導。

鏡週刊報導，衛生福利部疾病管制署東區管制中心簡任主管遭員工指控，私用技工為其料理早、午餐。羅一鈞今天親自召開臨時記者會說明，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」；並經該技工同意，公布訪談音檔。

根據音檔，該技工表示，主管「根本沒有」霸凌自己，而是是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時大家都很忙碌，自己非專業人員幫不上忙，因此協助熱便當。

羅一鈞說明，根據錄音，該技工是協助微波加熱主管所購買的外食後，協助盛盤，或者有時會幫忙削水果等。雖然看起來是自願，不過因幫長官備餐並不是屬於技工的工作範圍，疫情後到現在，該主管也未請技工停止協助，所以管理上確實有瑕疵。

此案在今年7月2日，疾管署即接獲檢舉人匿名投訴。羅一鈞指出，當時前署長莊人祥已經給予該主管口頭告誡1次，自己瞭解後，沒有發現其他違失事項，因此維持口頭告誡1次，沒有增加其他處分。

不過，羅一鈞也指出，通過這次事件了解，疾管署內有些工作文化並不符合外界對職場文化期待，因此進行通案檢討，將全面禁止主管指派員工備餐；並且也將由負責管理技工工友的秘書室，與全署各區管中心的技工座談，了解有沒有超出工作範圍的其他項目，避免再有可能引發特權、討好長官等疑義的發生。

羅一鈞表示，此次事件的調查問卷中也發現，雖然7成工作人員對工作環境感到滿意，但仍有部分人員反映工作分配不均與冷氣條件過嚴等意見，因此將指派副署長曾淑慧進駐東區管制中心1週，深入了解實際情況並督導改進，以達成友善健康職場目標；當事主管則將於此段時間請假迴避。

疾管署去年也爆出整備組長霸凌事件，羅一鈞表示，自己當時也銜命進駐整備組穩定人心，此次事件仍秉持勿枉勿縱原則，掌握一線情形，了解真相同時也兼顧同仁感受。對於職場霸凌，除推動防治工作外，如有發生，也會確保疾管署一定會按照規定調查清楚，還當事人公道，展現徹底杜絕霸凌的決心。（編輯：李淑華）1141126